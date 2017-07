Ngày 24/7, Bộ Công an có Công điện yêu cầu Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng và các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chủ động đối phó với cơn bão số 4 (bão Sonca).

Theo Công điện, Ban Chỉ đạo ứng phó với biển đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Bộ Công an) yêu cầu Ban Chỉ đạo ứng phó với biển đổi khí hậu, phòng chống tiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 29/CĐ-TW ngày 23/7/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, chỉ đạo của chính quyền địa phương về công tác ứng phó với bão, mưa, lũ, sạt lở đất. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Dự báo đường đi của bão số 4. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bảo đảm an toàn cho người, tài sản, phương tiện tại nơi neo đậu, tránh trú của tàu thuyền, các khu du lịch ven biển, trên các lồng, bè nuôi thủy, hải sản và tại những khu vực thường xuyên bị ngập lụt.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẵn sàng lực lượng, phương tiện phối hợp cùng cơ quan chức năng triển khai phương án sơ tán nhân dân tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, khu vực hầm lò khai thác khoáng sản; sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Công an các địa phương chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông, kịp thời xử lý các tình huống đảm bảo giao thông thông suốt; tổ chức hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát giao thông tại các khu vực ngầm, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc, nơi sạt lở nguy hiểm khi bão đổ bộ và mưa lớn sau bão.

Đồng thời, các đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn trụ sở cơ quan, doanh trại, các mục tiêu kinh tế, chính trị trọng điểm, nơi giam giữ do lực lượng Công an canh gác, bảo vệ; chủ động triển khai phương án bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu, phương tiện, trang thiết bị làm việc để tránh thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

Công an các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thực hiện chế độ thông tin báo cáo hàng ngày về Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống tiên tai và tìm kiếm cứu nạn - Bộ Công an.

Xuân Tùng (TTXVN)