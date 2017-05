Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an cần giải thích rõ hơn nữa về các nội dung của Nghị định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch, chống xin cho khi cấp phép.

Tình hình kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang để ghi âm, ghi hình, định vị diễn ra rất phức tạp trong thời gian qua.

Chiều ngày 4/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017, thông tin với báo chí về nhiều nội dung được dư luận xã hội quan tâm thời gian qua.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017 diễn ra cùng ngày dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ nghe và thảo luận về những vấn đề còn ý kiến khác nhau của một số Nghị định như Nghị định Quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị; quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản…

Riêng Nghị định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị, các thành viên Chính phủ thống nhất cho rằng việc ban hành Nghị định này là cần thiết, nhưng phạm vi điều chỉnh chỉ quy định về điều kiện kinh doanh, tức là chỉ điều chỉnh người bán.

Cũng theo người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ Công an đã tiếp thu các ý kiến góp ý và đã có sự điều chỉnh. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Công an cần giải thích rõ hơn nữa về các nội dung của nghị định, đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch, chống xin cho khi cấp phép.

Trước đó, ngày 7/4/2017, dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị do Bộ Công an chủ trì xây dựng được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ này tại địa chỉ: mps.gov.vn để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng.

Về sự cần thiết của Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị, trong dự thảo tờ trình Nghị định, Bộ Công an cho biết, những năm qua tình hình kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang để ghi âm, ghi hình, định vị diễn ra rất phức tạp, gây bức xúc trong xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa quốc phòng, an ninh, trật tự của đất nước.

Trước thực tế trên, ngày 22/11/2016, tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề kinh đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư, trong đó bổ sung hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Để hướng dẫn thi hành quy định nêu trên và đáp ứng yêu cầu thực tiễn, ngày 18/1/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 65 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, trong đó giao Bộ Công an xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang để ghi âm, ghi hình, định vị để hướng dẫn Luật Đầu tư năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2016).

Từ những lý do trên, việc xây dựng, trình Chính phủ thông qua Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang ghi âm, ghi hình, định vị là cần thiết.

Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị gồm 4 Chương, 19 Điều quy định điều kiện về an ninh, trật tự, công tác quản lý nhà nước, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và biện pháp thi hành đối với hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

Đối tượng áp dụng các quy định tại Nghị định này là cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh và thành lập, cấp phép, đăng ký, quản lý hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

Theo dự thảo Nghị định, nghiêm cấm các hành vi: hoạt động kinh doanh khi chưa được cấp hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện về an ninh, trật tự; Lợi dụng hoạt động kinh doanh để thực hiện hành vi xâm hại đến an ninh, trật tự; Cho mượn, cho thuê, mua bán GCN đủ điều kiện về an ninh, trật tự; Làm giả GCN đủ điều kiện về an ninh, trật tự; làm giả hồ sơ, tài liệu để đề nghị cấp GCN đủ điều kiện về an ninh, trật tự; sửa chữa, tẩy xóa nội dung ghi trong GCN đủ điều kiện về an ninh, trật tự; Cản trở hoặc không chấp hành công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm của cơ quan Công an hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

