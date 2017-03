Hàng loạt dự án vừa mới được bàn giao nhà đã bị người mua tố cáo không đúng như quảng cáo. Bỏ tiền tỷ mua nhà, người dân đang phải vất vả đi đòi quyền lợi.

Cư dân sống trong khu biệt thự, liền kề thuộc tiểu khu Botanic của khu đô thị Gamuda Gardens đã xuống đường ngày 1/3 vừa qua để phản đối chủ đầu tư “nhập nhèm” lối đi.

Theo phản ánh của khách hàng, chủ đầu tư cho phép cư dân khu chung cư được đi lại vào đường thuộc quyền sở hữu của khu biệt thự liền kề. Điều này vi phạm hợp đồng mua bán đã ký kết giữa hai bên.

Ngoài ra, theo ý kiến của cư dân, việc chủ đầu tư tự ý cho phép cư dân chung cư đi vào lối đi chung dành riêng cho khu biệt thự khiến lượng người ra vào tăng, sẽ gây tắc đường vào lúc giờ cao điểm; hơn hết là khó kiểm soát, dễ gây mất an toàn, an ninh cho khu biệt thự, liền kề. Trong khi đó, theo thiết kế, khu chung cư có lối đi riêng khác.

Khách hàng treo băng rôn phản đối chủ đầu tư

Người mua nhà bức xúc vì bỏ chục tỷ mua nhà không như quảng cáo

Trên thực tế, tháng 1 vừa qua, kẻ trộm đã đột nhập khu đô thị này, lấy đi nhiều gương xe ô tô hạng sang. Thậm chí, những tên trộm này còn táo tợn dùng hung khí chặn đầu xe để cướp mà bảo vệ không hề hay biết.

Tại dự án Tràng An Complex (Cầu Giấy, Hà Nội) do Công ty CP đầu tư dầu khí Toàn Cầu (GP Invest) làm chủ đầu tư, người mua nhà cũng đang bức xúc vì nhận nhà mới nhưng không được như những lời quảng cáo.

Theo phản ánh của các hộ dân, chủ đầu tư GP Invest đã tự ý chiếm đường nội bộ của dự án để làm cổng và hàng rào bao sân riêng cho 7 căn nhà liền kề. GP Invest cũng bịt lối vào sảnh chờ thang máy tầng 1 tại các tòa CT1, CT2A, CT2B và chiếm dụng lối vào các sảnh này để cho thuê thương mại.

Cư dân Tràng An Complex vừa nhận nhà đã phát hiện rất nhiều bất cập.

Một số hộ dân ở chung cư Tràng An Complex còn bày tỏ sự thất vọng khi dự án được chủ đầu tư gọi là cao cấp, nhưng ngay từ khi mới vào ở đã có nhiều bất cập, như thi công ẩu, không làm vệ sinh sạch khi lát sàn gỗ, nước tràn lênh láng nhiều tầng do chất lượng hệ thống nước kém, bể phốt bị rò rỉ bốc mùi hôi thối, trụ lan can ở ban công được dán băng keo thay vì bắt ốc vít tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn,...

Hiện đã có khoảng 400-500 hộ nhận nhà trên tổng số 900 hộ. Trong khi đó, chủ đầu tư cho rằng đã thực hiện đúng tất cả những nội dung cam kết với khách hàng.

Tương tự, cư dân các tòa H, J và K tại cụm CT7 dự án Parkview Residence ở khu đô thị Dương Nội(Hà Đông, Hà Nội) và chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ (Cen Invest) cũng đang có mâu thuẫn.

Trong khi các cư dân không đồng ý với việc Cen Invest thuê một đơn vị đo đạc lại phần logia trong mỗi căn hộ từ mép ngoài, tức là cách đo phủ bì thì ông Vương Văn Tường, Phó Tổng giám đốc Cen Invest lại luôn khẳng định việc đo mép ngoài logia là đúng theo quy định pháp luật và chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đo đạc.

Người mua nhà bức xúc kéo lên trụ sở chủ đầu tư

Liên quan đến vấn đề hầm B2, Cen Invest cho hay, chưa thể trả lời cụ thể thời gian bao giờ có thể mở hầm B2 vì còn phụ thuộc vào chủ đầu tư Nam Cường. Cen Invest khẳng định khi nào hệ thống của Nam Cường vận hành thì Cen Invest cũng sẽ đưa các hệ thống vào vận hành.

Ngoài ra, khách hàng còn tố chủ đầu tư nhiều vấn đề như nhà sinh hoạt cộng đồng, vườn hoa ở tầng 24, phòng cháy chữa cháy,...

Gần đây nhất (5/3), hàng trăm cư dân chung cư Home City lại tuần hành phản đối chủ đầu tư do nhiều vấn đề bức xúc chưa được giải quyết, trong đó có đường vào dự án.

Nguyên nhân chính dẫn đến tranh chấp do chủ đầu tư bất ngờ bịt kín cổng chính tại địa chỉ 177 Trung Kính. Theo đó, cư dân sẽ phải đi theo đường Nguyễn Chánh.

Cư dân xuống đường đòi lối đi

Người mua nhà phản đối chủ đầu tư

Hậu quả của việc thay đổi địa chỉ này là khiến nhiều cư dân gặp khó khăn trong việc làm hồ sơ giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

Ngoài ra, người dân còn tố chủ đầu tư mức phí gửi xe ô tô chủ đầu tư thu 1,5 triệu đồng/tháng/ô tô và mức phí gửi xe ô tô tính theo block, cao so với mặt bằng chung của các chung cư cùng phân khúc trong khu vực. Các tiện ích của tòa nhà như bể bơi, khu vui chơi, thể dục thể thao quá nhỏ so với hàng trăm hộ dân sinh sống tại đây...

Có thể nói, những mâu thuẫn giữa cư dân và chủ đầu tư trong thời gian gần đây cho thấy quản lý và vận hành tại các dự án còn nhiều bất cập. Trong khi chủ đầu tư một mực cho rằng mình đúng thì người mua nhà phải ngậm trái đắng khi rơi vào tình thế ở thì dở mà bán nhà cũng không xong.

Chính vì thế, thị trường cần có sự quản lý và giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà cũng như việc phát triển thị trường bất động sản một cách minh bạch, bền vững.

