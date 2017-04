Trong những năm gần đây, mỗi năm Việt Nam bỏ ra cả trăm triệu đô la Mỹ để nhập khẩu thịt gà từ các nước, theo số liệu của Tổng cục Hải quan.

Lượng nhập khẩu thịt gà từ các nước hiện vượt 100.000 tấn mỗi năm. Ảnh: chọn thịt gà tại siêu thị. Ảnh: Minh Tâm

Chẳng hạn như năm 2016, các doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu 140.000 tấn thịt gà các loại, từ các bộ phận đến nguyên con với tổng trị giá hơn 107,8 triệu đô la Mỹ.

Trước đó, năm 2015, các con số lần lượt là 153.100 tấn và 111,1 triệu đô la Mỹ.

Và tính từ đầu năm nay đến ngày 15-3, số lượng thịt gà nhập khẩu đã vượt 22.300 tấn, trị giá 19,8 triệu đô la Mỹ. Đơn giá bình quân trước thuế của mỗi ký gà nhập khẩu dao động từ 0,72 đến 1 đô la Mỹ.

Các thị trường nhập khẩu thịt gà chính của Việt Nam là Mỹ, Brasil, Hàn Quốc. Trong số này, khối lượng từ Mỹ chiếm tỷ trọng cao, luôn trên 50% tổng lượng thịt gà nhập khẩu hàng năm.

Thịt gà nhập khẩu hiện chịu nhiều mức thuế khác nhau, tùy thị trường. Gà nguyên con nhập khẩu chịu thuế nhập khẩu ưu đãi 40%; cánh gà, đùi gà chịu thuế 20%.

Mức thuế ưu đãi đặc biệt với những thị trường đã ký hiệp định thương mại sẽ thấp hơn. Chẳng hạn, thuế nhập khẩu từ Hàn Quốc của gà nguyên con, cánh gà chỉ là 0% và đùi gà là 5%.

Việc nhập khẩu số lượng lớn thịt gà từ nước ngoài với giá khá thấp trong thời gian qua bị coi là một trong những nguyên nhân trực tiếp tác động lên giá gà nuôi trong nước. Có những thời điểm, giá gà công nghiệp lông trắng tại các trang trại chỉ còn 15.000-18.000 đồng/kg.

Giá gà tại Đồng Nai đang tăng trở lại

Đại diện một số trang trại chăn nuôi gà tại Đồng Nai cho biết, từ cuối tháng 3 trở lại đây, giá gà lông trắng đã tăng lên 28.000-36.000 đồng/kg sau thời gian rớt xuống chỉ còn 15.000-18.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam bộ, người có trang trại nuôi gà tại Đồng Nai, cho biết giá gà lông trắng bán tại trại là 28.000 đồng/kg, tăng 7.000-10.000 đồng/kg so với thời điểm giữa tháng 2-2017.

Giá gà lông màu cũng đang lên mức 27.000-28.000 đồng/kg. Theo ông Ngọc, mặc dù tăng so với thời điểm giữa tháng 2 từ 3.000-4.000 đồng/kg, nhưng người nuôi vẫn chịu lỗ do chi phí sản xuất lên tới 35.000-36.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Thanh Phi Long, Giám đốc kỹ thuật của Công ty TNHH chăn nuôi Long Bình ở Đồng Nai, cho biết giá gà lông trắng dao động ở mức 30.000-36.000 đồng/kg tùy loại.

Cũng theo ông Phi Long, mặc dù giá gà lông trắng tăng nhưng đối với Long Bình, do cung cấp chủ yếu cho các đơn vị khác (như KFC chẳng hạn), theo hợp đồng nên giá gà tăng cũng không mang lại lợi nhuận cao hơn.

Một trong những nguyên nhân khiến giá gà lông trắng tại Đồng Nai tăng trở lại, theo ông Long, là thời tiết thất thường khiến gà chậm lớn, năng suất không ổn định. Ngoài ra, giá gà tăng còn do một số công ty chăn nuôi lớn, cung cấp lượng gà lớn cho thị trường sau thời gian lỗ nặng đã giảm đàn.

“Tôi thấy một số báo đăng tin giá gà tăng là do do lệnh cấm nhập khẩu gà từ Brazil. Tuy nhiên, nếu là người trong nghề thì sẽ hiểu, số lượng gà nhập khẩu đông lạnh vẫn đủ để sử dụng trong vòng một năm nữa. Đó là chưa kể những lô hàng đang trên đường về Việt Nam, do có hợp đồng nhập khẩu trước thời điểm cấm nên vẫn được cho nhập về và có kiểm soát”, ông Long nói thêm.

Trong khi đó, giá trứng gà vẩn giảm liên tục trong 4 tháng nay, hiện đang ở mức 1.000 đồng/trứng.

Vũ Yến