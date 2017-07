Gặp ca sĩ Tim, câu hỏi đầu tiên tôi chọc anh là: 'Có bao giờ anh thử chăm con không?', Tim cười: 'Con anh, anh toàn chăm không đấy!'. 'Hóa ra anh cũng biết chăm con à?', tôi đùa tiếp.

Ảnh: NVCC

Tim tự tin khoe: “Không những biết mà còn chăm con hơi bị giỏi luôn”. Với Tim, niềm hạnh phúc nhất trong tình yêu của anh và Trương Quỳnh Anh có lẽ là sự ra đời của con trai Sushi, vừa tròn 5 tuổi. Quá hạnh phúc với đứa con đầu lòng của mình, nên từ ngày Sushi lọt lòng, Tim tự nguyện "đóng vai chính" trong việc chăm sóc Sushi.

Rớt nước mắt khi con sốt

Có thể những công việc như thay tã, tắm rửa, cho con bú bình, thay đồ cho con… với nhiều “ông bố bỉm sữa” khác sẽ nghĩ là khó khăn. Nhưng với Tim thì “mình yêu con, mình thương con nên mọi thứ công việc thật sự đơn giản, dễ dàng”.

“Những lần đầu tiên làm thì cũng khó thật, vì chưa bao giờ làm mà. Nhưng sau đó, lần hai sẽ thay tã cho con nhanh hơn, lần thứ ba sẽ giặt đồ cho con sạch hơn”, Tim cười kể.

Hỏi đâu là việc mà anh cảm thấy khó nhất hoặc không thể làm được trong việc chăm sóc con, Tim chia sẻ: “Đó có lẽ là nấu ăn. Tim không thích nấu ăn nên chưa bao giờ nấu ăn cả. Việc này Trương Quỳnh Anh làm dùm. Còn lại, những công việc khác thì mình có thể “ôm” một mình. Dù nhiều cỡ nào, nhưng Tim cũng làm được cả”.

Tim kể, giờ đây, nhìn Sushi ngày càng lớn lên, đôi lúc Trương Quỳnh Anh chọc “là nhờ bố chăm sóc mát tay quá”. “Hồi Sushi vừa sinh ra, không chỉ riêng vợ mình, gia đình nội ngoại không nghĩ là mình sẽ làm được những công việc của một “bà mẹ bỉm sữa” đâu. Ấy vậy mà mình đã làm được tất cả khiến nhiều người bất ngờ lắm. Nhưng rồi theo thời gian, mọi người thấy chuyện mình chăm con cũng là điều bình thường thôi, có cả những lời khen kiểu như “thằng Tim chăm con giỏi lắm đấy”, Tim cười khoe.

Ảnh: NVCC

Có rất nhiều kỷ niệm trong suốt 5 năm chăm sóc, nuôi nấng Sushi mà Tim chẳng thể nào quên. Nhưng kỷ niệm mà Tim nhớ nhất đó là lần đầu tiên Sushi bị sốt. “Thấy con bị sốt, tự nhiên người mình bỗng run lên. Sờ vào con, thấy cả cơ thể nóng ran, mình lo vô cùng. Trong khoảnh khắc ấy, mình đã khóc, đã thật sự hiểu ra tình phụ tử là như thế nào. Mình đã ước gì mình đang nằm thay con, mình có thể bị gì cũng được, miễn là con đừng có sốt nữa”, Tim nhớ lại.

Ngày Sushi hết sốt, vui cười trở lại, ăn ngon miệng hơn, Tim mới thật sự đỡ lo. “Cũng nhờ kỷ niệm đó mà mình có thêm rất nhiều kinh nghiệm nuôi con, chăm con những khi con bệnh, nhất là bị sốt. Bây giờ mỗi khi Sushi đau, Trương Quỳnh Anh chẳng phải lo nữa, vì có “bác sĩ” là ba Tim chăm sóc Sushi rồi”.

Không mua đồ, để dành tiền mua sữa cho con

Tim tâm sự rằng, nếu như trong giai đoạn Sushi còn nhỏ, những công việc cho con bú sữa, thức đêm trông con… không làm bản thân mệt mỏi hay phải suy nghĩ, thì khi con đang dần lớn lên, Tim cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Anh lý giải: “Con đang trong giai đoạn có nhiều sự thay đổi trong tính cách, phát triển từng ngày nên cách dạy con cũng là vấn đề làm mình đau đầu. Mình phải dạy con trở thành người tốt là điều đương nhiên. Nhưng dạy như thế nào, bằng phương pháp nào thì quả thật không dễ dàng”.

Chính vì thế, hễ gặp người bạn nào đã có con, Tim hay hỏi về kinh nghiệm giáo dục con cái, hỏi xem phương pháp nào là hay. Cảm thấy chưa đủ, anh chàng này lại tìm kiếm đọc trên mạng, mua sách hướng dẫn dạy con về đọc để áp dụng.

“Hiện tại thì con đang học ở một trường quốc tế. Mình cũng cho Sushi học thêm tiếng Anh, vì coi đó là ngôn ngữ quan trọng và cần thiết. Tuy Sushi còn nhỏ nhưng Sushi cũng có năng khiếu ca hát, hát hay, và thuộc lời rất nhanh. Chưa kể Sushi còn có năng khiếu về hội họa khi vẽ và tô màu rất đẹp”, Tim tự hào về đứa con trai 5 tuổi của mình.

Hỏi Tim công việc ca hát của hai vợ chồng quá bận rộn, làm thế nào sắp xếp được thời gian chăm sóc Sushi. Tim cười kể: “Dù bận cỡ nào đi chăng nữa thì cũng có cách giải quyết cả. Nếu như hôm đó Trương Quỳnh Anh nhận show thì Tim sẽ không nhận, dành thời gian ở nhà với Sushi. Mình thường xuyên đưa đón Sushi đi học, rồi rước về. Những ngày nghỉ thì hai vợ chồng lại dẫn con đi ăn uống bên ngoài, đi chơi”.

Ngoài ra, Tim cũng kể thật: “Nếu như ngày chưa có con, mình có thể bù khú với bạn bè, hẹn cà phê tán dóc này nọ. Nhưng có con rồi mình buộc lòng phải thay đổi. Với mình, con là tất cả, nên hạn chế lại những cuộc hẹn để dành nhiều thời gian cho con”.

Tim cũng trải lòng rằng ngày còn độc thân, có thể thỏa thích tiêu pha, mua sắm, thích gì là mua nấy, sống một cuộc sống tự do, chẳng phải lo nghĩ. Tiền làm ra bao nhiêu có thể tiêu mà không cần phải nghĩ ngợi gì. Nhưng việc có vợ, và đặc biệt là có con “đã làm Tim thay đổi 180 độ”, như lời Tim thừa nhận.

“Mình ăn tiêu dè sẻn hơn. Vì có thể nếu không mua món đồ ấy, sẽ để dành được một khoản mua sữa cho con. Nếu mà mua theo sở thích, thì khi con khát, con đói lấy gì mà lo cho con. Hạn chế mua sắm được đồng nào thì để dành lo cho con được nhiều hơn. Nhờ có Sushi mà mình tiết kiệm hơn đấy”, Tim cười.

Con của Tim và Trương Quỳnh Anh là Sushi, tên thật là Trần Nguyên Cát An. Sở dĩ đặt tên này vì Tim tên thật là Trần Nguyên Cát Vũ. “Nghe chữ An nó khá là nhẹ nhàng. Và vợ chồng mình muốn con có cuộc sống an bình”.

Xuân Phương