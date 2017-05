Ahn Jae Hyun, Kyuhyun và Mino đang có trên đất Việt Nam theo lịch ghi hình "New Journey to the West 3" (Tân Tây Du Ký 3).

Fan dường như đang “phát điên” khi mới đây, Ahn Jae Hyun , nam ca sĩ Kyuhyun (Super Junior), Mino (WINNER) và Eun Ji Won bất ngờ xuất hiện tại quán bún chả trên đường Lê Văn Hưu, phố cổ Hà Nội để cùng ekip ghi hình cho tập mới nhất thuộc khuôn khổ chương trình thực tế “New Journey to the West 3” . Được biết, đây là điều không ai ngờ đến khi lịch trình tiết lộ ban đầu là đất nước Ấn Độ. Không biết lý do gì các chàng đã được “ấn thẳng” về Việt Nam trong sự đón chào vô cuồng nhiệt của người hâm mộ. Quả là cái tin mát lòng nhất trong ngày hôm nay! Một số hình ảnh của các chàng “ngự lâm” khi đặt chân đến Việt Nam: Mino xuất hiện tươi tắn mặc khí trời Việt Nam đang vào mùa nắng nóng. Ahn Jae Hyun xa xa cũng toát lên phong cách quyến rũ, nam thần trong màu áo sọc đỏ. Em út “lắm chiêu” nhà Super Junior: Kyuhyun. Hiện bộ ba mỹ nam đang bị các fan “truy lùng” ráo riết vì sự bất ngờ lộ diện này. Saostar sẽ truy cập thông tin sớm nhất cho các bạn. Lâm Vĩnh Thái