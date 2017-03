4 điểm mới trên giao diện của Samsung Galaxy S8 được khám phá thông qua bộ ảnh rò ri chất lượng cao vừa xuất hiện trên mạng intermet ngày hôm nay.

Với mỗi vòng đời của dòng điện thoại đầu bảng Galaxy S, Samsung thường hay giới thiệu bộ giao diện người dùng mới với nhiều cải tiến. Và trong bộ ảnh rò rỉ mới nhất về Galaxy S8, chúng ta có cái nhìn kĩ hơn về 5 điểm mới trên giao diện sắp tới của chiếc điện thoại đầu bảng đến từ Samsung.

Đầu tiên, chắc chắn Galaxy S8 và S8 Plus sẽ sở hữu ba phím điều hướng bên trong màn hình. Nhưng khác với các hãng khác, Samsung có một chút chỉnh sửa để 3 icon Back, Home và Recent trông đẹp và độc đáo hơn.

Thứ 2, Galaxy S8 sẽ vẫn có màn hình Always On giúp người dùng xem nhanh thời gian, thông báo mà không cần mở máy nhưng lần này sẽ không phải là một màu đen nhàm chán mà là một hình nền dải ngân hà bắt mắt, khá hợp với phiên bản màu đen. Ngoài ra, khi ở màn hình Always On, sẽ chỉ có nút Home hiện lên ở giữa.

Thứ 3, giao diện màn hình chính khá quen thuộc với các icon hình ô-van. Vì hình ảnh rò rỉ ở Trung Quốc nên Galaxy S8 sẽ không có menu ứng dụng (app drawer) mà thay vào đó các phần mềm sẽ được đặt ra bên ngoài và người dùng sẽ vuốt qua lại để tìm kiếm.

Ở một hình screenshot rò rỉ khác có thể là của phiên bản quốc tế, lần này Galaxy S8 đã có giao diện ứng dụng riêng với thanh tìm kiếm nhanh đặt ở trên cùng.

Cuối cùng, giao diện cài đặt trên Galaxy S8 được tối giản hóa với từng hạng mục được liệt kê theo chiều dọc đi kèm với các icon nhỏ ở cạnh trái.

Chỉ còn khoảng một tuần nữa, bộ đôi Galaxy S8 và S8 Plus sẽ chính thức xuất hiện. Tính đến thời điểm hiện tại, người dùng gần như đã có cái nhìn gần như toàn diện về thiết kế, giao diện, cấu hình và cả giá bán của 2 chiếc smartphone này vì mới đây thôi, một nhà bán lẻ đã tiết lộ .

Gia Phạm