Thông tin đồn đoán về việc Bphone 2 ra mắt ngày 8/8 đã chính thức được Bkav xác nhận sáng nay bằng một thư mời đặc biệt gửi báo chí.

Sau một vài thông tin xác nhận ban đầu, Bkav vừa phát đi thư mời tham dự sự kiện có tên "Chất" diễn ra vào sáng ngày 8/8 tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Thư mời của hãng được thiết kế đơn giản hình một tấm bảng mạch, trên đó in dòng chữ "chất" và "Design by Bkav - Made in Vietnam". Khi cạo bỏ lớp mạ màu vàng ở mặt sau, người nhận sẽ phát hiện thời gian và địa điểm của sự kiện.

Ngoài ra, thư mời này cũng đi kèm với mã QR code, để xác nhận danh tính của người được mời.

Thư mời tham dự sự kiện có tên "chất" của Bkav. Ảnh: Thành Duy.

Thư mời này không hé lộ cho người dùng bất cứ thông tin gì về Bphone mới. Việc hãng gửi thư mời là một tấm bảng mạch điện tử có thể giúp người dùng suy đoán Bkav đã thành công trong việc tự thiết kế bảng mạch trên sản phẩm Bphone 2. Đây được xem là công đoạn khó bậc nhất trong việc thiết kế và sản xuất smartphone.

2 năm trước, Bkav cũng có một tấm thư mời độc đáo là miếng kim loại in hình đường bo cong của sản phẩm.

Hiện tại, Bphone 2 chính là một trong những sản phẩm gây tò mò nhất trên thị trường di động. Không nhiều thông tin về sản phẩm được hé lộ tính đến nay. Người ta mới chỉ nhìn thấy hình ảnh phần khung viền được bo cong của nó.

Cạo bỏ lớp mạ màu vàng ở mặt sau, thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức sự kiện sẽ xuất hiện.

Thông số kỹ thuật của Bphone mới chỉ xuất hiện dưới dạng tin đồn. Những nguồn tin trong nước khẳng định máy có màn hình 5,5 inch, có thể gồm 2 phiên bản, một dùng chip Snapdragon 835, một dùng chip 6xx, RAM 3 hoặc 4 GB, camera 21 megapixel và pin 3.000 mAh.

Trước đó, đại diện Bkav xác nhận với Zing.vn sẽ ra mắt Bphone mới vào tháng 8. Sự kiện của hãng có quy mô hoành tráng hơn Bphone đời đầu. Do đó, lượng khách mời tham dự sự kiện sẽ không dưới 2.000 người.

Chủ tịch kiêm CEO Nguyễn Tử Quảng cũng khẳng định sẽ chia sẻ nhiều thông tin về Bphone trong sự kiện này.

Thành Duy