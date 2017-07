Ngày 24/7, Bkav chính thức chuyển thư được thiết kế đặc biệt tới 2.000 khách mời là các phóng viên, các blogger và cả người tiêu dùng tới tham dự sự kiện ra mắt chiếc điện thoại thế hệ thứ 2 vào ngày 8/8 tới.

Thư mời dự lễ ra mắt Bphone2 khá ấn tượng của Bkav.

Thư mời dự sự kiện của Bkav gây ấn tượng khi được thiết kế giống như một bảng mạch mạ vàng mô phỏng bảng mạch sử dụng trên Bphone 2. Phía trên chiếc thẻ giấy mời làm bằng hợp kim có chữ “Chất” in kèm theo dòng chữ “Designed by Bkav – Made in Vietnam”.

Điểm đặc biệt nữa của thư mời là để biết thông tin sự kiện, người nhận phải ngâm thẻ mời trong nước một vài phút. Khi đó, thông tin in vàng trên thư mời mới xuất hiện là lộ ra thông tin sự kiện sẽ diễn ra ngày 8/8/2017 lúc 9h sáng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây cũng là địa điểm Bkav từng tổ chức sự kiện ra mắt Bphone đầu tiên vào năm 2015.

Ngoài ra, trên giấy mới cùng có mã QR Code cho phép người nhận có thể dùng phần mềm quét mã QR code để biết thông tin người được mời và địa điểm, thời gian tổ chức lễ ra mắt điện thoại Bphone2.

Đại diện Bkav từ chối bình luận về việc phải chăng đơn vị muốn truyền thông điệp ngầm là dòng điện thoại thứ hai có khả năng chống tính năng chống thấm nước. Tuy nhiên, đại diện Bkav cũng cho biết, 3 biểu tượng mạ vàng mô phỏng tính năng nghe nhạc, camera và màn hình phía sau thư mời là những tính năng đặc biệt sẽ xuất hiện trên phiên bản Bphone 2.

Những ngày gần đây, trên các diễn đàn đã xuất hiện nhiều phỏng đoán và thông tin rò rỉ về cấu hình và giá của Bphone2. Theo các thông tin rò rỉ trên mạng, Bphone 2 màn hình 5,5 inch độ phân giải Full HD, vi xử lý 8 nhân 2 GHz, camera sau 21 MP có khả năng quay video 4K và máy ảnh trước 5 MP. Còn trên website của Thế giới di động, mục cấu hình dự kiến của Bphone 2 ghi dùng chip Snapdragon 625.

Cũng theo đại diện Bkav, đơn vị đang hoàn thiện hệ điều hành BOS được phát triển trên Android 7.0 (Nougat), tích hợp nhiều ứng dụng và tính năng dành riêng cho Bphone như trình bảo vệ smartphone Bkav Mobile Security, trình duyệt Bchrome, từ điển eDict, trình quản lý thư điện tử Bmail, trình dọn rác Bkav Cleaner…

Trước đó, ngày 17/7/2017, Bkav đã công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng Thế giới di động để phân phối dòng smartphone thế hệ mới tại hệ thống các chuỗi cửa hàng của đơn vị này. Thỏa thuận hợp tác chiến lược này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dùng khắp cả nước tiếp cận và mua Bphone.

P.Tuyên