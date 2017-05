Từ hiện trường, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến đã cho biết những thông tin mới nhất về nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Trà Vinh.

Chiều tối ngày 6/5, trả lời VTC News, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Hình sự (C45) Bộ Công an cho biết, nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng tại Trà Vinh là Lê Lâm Hưng (SN 1988, kỹ sư điện tại Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải). Bước đầu tại cơ quan công an, Hưng khai nhận một mình thực hiện vụ cướp trên.

Tên cướp ngân hàng bị bắt giữ sau 10 ngày gây án. (Ảnh: C.A )

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết thêm, qua khám xét ban đầu tại nơi làm việc của Hưng, cơ quan điều tra thu giữ tang vật vụ án là 35.900 USD và gần 100 triệu đồng.

“Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận nhiều ngày trước khi thực hiện vụ cướp, Hưng đã theo dõi quy trình làm việc của ngân hàng. Sau khi cướp, Hưng vẫn quay trở lại cơ quan làm việc bình thường và cất giấu số tiền cướp được ngay tại khu vực làm việc.

Do thua cá độ bóng đá nên đối tượng đã đi cướp ngân hàng và đã mang 1,5 tỷ đồng cướp từ ngân hàng đi trả nợ cá độ. Khẩu súng mà Hưng dùng trong vụ cướp là súng giả, mua ở chợ Kim Biên với giá 500 nghìn đồng", Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nói.

Ông Tiến cũng cho biết trong vụ án này, cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn do chứng cứ để lại rất ít. Tuy nhiên, từ thông tin do quần chúng cung cấp, Cục Cảnh sát Hình sự và Công an Trà Vinh đã tiến hành rà soát các đối tượng khả nghi và sau đó lần ra được nghi phạm.

Video: Hình ảnh đầu tiên trích từ camera an ninh vụ cướp ngân hàng ở Trà Vinh

Số tiền được Hưng giấu ở cơ quan. (Ảnh: C.A)

Như VTC News đã thông tin trước đó, khoảng 16h20 ngày 26/4, Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh thị xã Duyên Hải đã xảy ra một vụ cướp.

Tên này bất ngờ xông vào, dùng súng ngắn đe dọa, yêu cầu lấy tiền bỏ vào 2 túi xách đã chuẩn bị sẵn. Ai chống cự sẽ bị tên này dọa bắn. Tổng số tiền bị cướp qua kiểm đếm và thống kê của ngân hàng là 1,580 tỉ đồng và 35.900 USD.

Sau đó, đối tượng này tiếp tục uy hiếp và dồn tất cả nhân viên ngân hàng vào kho phía sau văn phòng chi nhánh rồi nhanh chóng tẩu thoát. Trích xuất camera từ ngân hàng, thời gian từ khi tên cướp tấn công cho đến lúc tẩu thoát là khoảng 1 phút 30 giây.

Sau đó, ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã thông tin về vụ việc cướp tiền tại Phòng giao dịch ở Trà Vinh. Bên cạnh việc không xảy ra tổn thất về người, ngân hàng cũng cho biết đã mua bảo hiểm đầy đủ theo quy định nội bộ, nên vụ việc cũng không gây ra thiệt hại về tài chính.

Video: Cướp ngân hàng ở Trà Vinh: Thông tin mới nhất

Ngọc Thắng - Thy Huệ