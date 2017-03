“Quan điểm của tỉnh là không bao che, yêu cầu phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật về phá sản đối với Công ty TNHH Thanh Nguyên. Đồng thời tỉnh sẽ đảm bảo việc tiếp tục học tập và công nhận kết quả học tập của học sinh tại trường này đến cuối năm học 2016 – 2017”

Đó là phát biểu của ông Nguyễn Thành Tâm, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Bình Thuận trong cuộc họp báo ngày 28/3 để thông báo ý kiến của thường trực tỉnh ủy Bình Thuận về vụ việc xảy ra tại Trường mầm non và tiểu học Thanh Nguyên tại TP Phan Thiết.

Quang cảnh buổi họp báo

Theo đó, thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận kết luận: Sự việc xảy ra vào chiều ngày 23/3/2017 do Quản tài viên Trần Đăng Minh triển khai việc niêm phong tài sản để thi hành Quyết định số 01/2017/QĐ-TBPS, ngày 18/1/2017 của TAND TP Phan Thiết về việc tuyên bố phá sản đối với Công ty TNHH Thanh Nguyên tại trường Mầm non và Tiểu học Thanh Nguyên (phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) trong lúc trường đang giảng dạy là không phù hợp; dẫn tới xô xát, gây mất trật tự, tạo sự phản ứng gay gắt trong đội ngũ giáo viên, nhân viên của trường và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Qua sự việc nêu trên, bước đầu cho thấy có những thiếu sót, khuyết điểm liên quan đến nhiều ngành, cơ quan, đơn vị; do vậy trong thời gian tới cần phải làm rõ đúng, sai và xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trước mắt, để ổn định việc dạy và học của trường, ổn định dư luận xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu: Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh tiến hành rà soát lại toàn bộ quá trình thực hiện việc tuyên bố phá sản đối với Công ty TNHH Thanh Nguyên theo đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng vệ sĩ còng tay bà Đoàn Thị Dung, Giám đốc Công ty Thanh Nguyên gây phản ứng

Đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện để tiếp tục duy trì hoạt động của trường Mầm non và Tiểu học Thanh Nguyên, bảo đảm ổn định việc học tập của các em học sinh đang học tại trường đến hết học kỳ II, năm học 2016-2017 theo khung thời gian năm học đã được UBND tỉnh phê duyệt. Kết thúc năm học, thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ có chỉ đạo tiếp theo.

Riêng đối với việc sử dụng công cụ hỗ trợ và việc còng tay bà Đoàn Thị Dung, Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương xác minh làm rõ, nếu có vi phạm phải xử lý nghiêm.

Được biết, vụ việc lùm xùm liên quan đến nợ nần của Công ty TNHH Thanh Nguyên đã kéo dài nhiều năm nay. Từ năm 2014, TAND tỉnh Bình Thuận đã có bản án phúc thẩm buộc công ty này phải trả nợ cho các tổ chức, cá nhân hơn 117 tỷ đồng. Do công ty vẫn chưa thực hiện việc trả nợ theo bản án nên năm 2015, ông Nguyễn Đức Quang là chủ số nợ 117,6 tỷ đồng đã có đơn yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản đối với Công ty Thanh Nguyên.

Sau quá trình thụ lý hồ sơ, ngày 18/1/2017, TAND TP Phan Thiết đã có Quyết định tuyên bố phá sản đối với công ty này với tổng số nợ 9 tổ chức, cá nhân hơn 177 tỷ đồng. Trong đó các chủ nợ lớn là ông Quang 117,6 tỷ, Ngân hàng VP Bank 36,5 tỷ, nợ thuế 3,65 tỷ đồng, BHXH 1 tỷ đồng…

Ngoài ra, TAND TP Phan Thiết cũng tiếp nhận đơn của 10 cá nhân khác yêu cầu công ty Thanh Nguyên trả nợ hơn 330 tỷ đồng. Tuy nhiên, những cá nhân này không cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh theo quy định, nên tòa án không đưa vào danh sách chủ nợ.

Sau khi nhận quyết định phá sản của tòa án, bà Dung đã có đơn yêu cầu xem xét lại. Tuy nhiên, ngày 2/3/2017 TAND tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định không chấp nhận yêu cầu xem xét này.

Quá trình thực hiện việc thi hành án, theo trình tự quy định của Luật phá sản, chấp hành viên Chi cục thi hành án Phan Thiết đã ban hành văn bản giao Quản tài viên Trần Đăng Minh quản lý, thanh lý tài sản theo chỉ định của TAND TP Phan Thiết.

Tháng 2/2017, Quản tài viên Trần Đăng Minh có văn bản đề nghị cơ quan thi hành án thực hiện biện pháp cưỡng chế buộc công ty Thanh Nguyên bàn giao tài sản cho quản tài viên. Tuy nhiên, Chi cục thi hành án Phan Thiết đã có văn bản không chấp nhận đề nghị của Quản tài viên do chưa có quy định nào cơ quan thi hành án dân sự phải thực hiện biện pháp cưỡng chế giao tài sản cho Quản tài viên khi thi hành quyết định tuyên bố phá sản của tòa án. Đồng thời cơ quan này cũng có văn bản gửi Chi cục thi hành án dân sự tỉnh xin hướng dẫn về nghiệp vụ.

Đến 14 giờ 30 ngày 23/3/2017, Quản tài viên Trần Đăng Minh, chấp hành viên Chi cục Thi hành án Phan Thiết, đại diện: Viện KSND Phan Thiết, Phòng Giáo dục và Đào tạo, lực lượng vệ sĩ do Quản tài viên thuê đến Trường Thanh Nguyên yêu cầu giám đốc Công ty Thanh Nguyên bàn giao tài sản và tài liệu liên quan theo quyết định phá sản.

Sau đó xảy ra việc lực lượng vệ sĩ còng tay bà Đoàn Thị Dung (giám đốc Công ty Thanh Nguyên) do bà này đòi lấy xăng tự thiêu, trước mặt nhiều phụ huynh, học sinh trường Mầm non và Tiểu học Thanh Nguyên, gây bức xúc trong dư luận.

Được biết, cũng trong sáng 28/3, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận đã làm việc với phụ huynh và giáo viên trường Mầm non và Tiểu học Thanh Nguyên để thông báo rõ quan điểm, chủ trương giải quyết của tỉnh Bình Thuận như nêu trên nhằm ổn định tư tưởng của đội ngũ giáo viên, nhân viên và phụ huynh của trường để tiếp tục hoàn thành chương trình giảng dạy đến hết năm học 2016-2017.

Lê Huân