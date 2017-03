Chiều 6.3, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, công an đã di lý nghi can trong đường dây nghi buôn bán người sang Trung Quốc, được tạm giữ tại công an thị xã La Gi (Bình Thuận) về cơ quan điều tra công an tỉnh để điều tra mở rộng vụ việc.

Trần Thị Thanh tại cơ quan công an. Hồ sơ của công an cho biết, sau một thời gian lập chuyên án theo dõi, chiều 5.3, cơ quan công an đã bắt quả tang Trần Thị Thanh (22 tuổi, trú tại KP10, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận) đang tiếp cận, ngã giá với một cô gái tại địa điểm trước chùa Quảng Đức, phường Phước Hội, thị xã La Gi. Bước đầu Thanh khai nhận, sau khi lấy chồng Trung Quốc, Thanh đã móc nối lập đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc. Thanh đã tổ chức mạng lưới kêu gọi nhiều người tham gia, nếu ai giới thiệu, tuyển được người giao cho Thanh sẽ được hưởng tiền hoa hồng vài chục triệu đồng một người. Ngoài ra, Thanh cũng trực tiếp tiếp cận, giao dịch với các cô gái ở vùng quê, dụ dỗ lấy chồng người nước ngoài sẽ được hưởng giàu sang để đưa sang Trung Quốc. Được biết, sau khi đưa về công an tỉnh để lấy lời khai, do Thanh đang nuôi con nhỏ nên công an đã cho Thanh được tại ngoại dưới sự quản chế của công an địa phương. Phan Thành