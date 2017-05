Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang xác định khung hình phạt liên quan đến vụ tạm giữ 3.226 kg vải không rõ nguồn gốc ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An.

Tang vật vải thun nguyên cuộn bị tạm giữ. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN

Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương cho biết, các cơ quan chức năng đang xác định khung hình phạt liên quan đến vụ tạm giữ 3.226 kg vải không rõ nguồn gốc ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An.

Trước đó vào ngày 16/5, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương tiến hành phối hợp với Đội cảnh sát kinh tế Công an thị xã Thuận An, Công an phường Thuận Giao tiến hành kiểm tra một cơ sở trên địa bàn khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (Bình Dương ).

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này đang kinh doanh vải thun nguyên cuộn do nước ngoài sản xuất chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn phát hiện cơ sở đang kinh doanh 5.795 chiếc quần Jean các loại và 40 cái áo Jean có dấu hiệu vi phạm nhãn hàng hóa và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên chuyển về Đội quản lý thị trường số 2 và tiếp tục làm việc.

Qua kiểm tra, toàn bộ số lượng vải 3.226 kg không có hóa đơn chứng từ theo quy định và 5.795 cái quần Jean vi phạm quy định về nhãn hàng hóa. Đội quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đang tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.