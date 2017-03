Sau khi tông vào xe máy khiến 1 người bị gãy xương bả vai, người đàn ông đã nhanh chóng vứt xe lại hiện trường rồi bỏ chạy.

Khoảng 19h30 ngày 17/3 trên đường 22 tháng 12 thuộc địa bàn phường An Phú, thị xã Thuận An xe máy mang BKS: 47M1- 356.83 do anh Lê Văn Hưng khoảng 45 tuổi, điều khiển xe lưu thông theo hướng từ vòng xoay An Phú ra ngã tư Đất Thánh, phía sau có chở theo một người thanh niên.

Khi xe lưu thông đến trước công ty TNHH Phúc An Vinh thì bị xe máy mang BKS: 67F5- 0312 chạy theo chiều ngược lại băng sang đường với tốc độ cao mà không quan sát đã tông trực diện vào xe.

Cú tông trực diện khiến anh Hưng cùng người ngồi sau ngã ra đường, anh Hưng bị gãy xương bả vai. Người ngồi sau may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Điều đáng lên án là sau khi gây tai nạn người đàn ông đã không dừng lại giải quyết giúp người bị nạn mà đã nhanh chóng vứt xe bỏ chạy.

Đến 20h30 cùng ngày hiện trường vụ tai nạn đã được giải quyết.

Anh Tuấn