Trong lúc điêu khắc đá, anh Thiện cầm vào phần chuôi máy cắt, không may bị điện giật tử vong…

Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Phùng Hữu T. (SN 1998, quê tỉnh Bạc Liêu) là công nhân chế tác, điêu khắc làm việc tại công ty TNHH MTV Mỹ Thuật Đương Đại, địa chỉ 1/35, đường Mỹ Phước Tân Vạn, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An.

Công ty xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, anh T. làm công việc cắt đá, điêu khắc. Trong lúc làm việc, nạn nhân cầm vào phần chuôi của máy cắt. Đáng tiếc, máy hở điện nên anh T. bị giật văng xuống đất. Một số công nhân làm việc gần đó phát hiện đã nhanh chóng đưa anh đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong.

"Thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có một mình anh T. làm việc tại khu vực tượng. Đến khi chúng tôi phát hiện, anh T. đã bất tỉnh. Sau đó, mọi người gọi xe cấp cứu đến đưa anh ấy đi bệnh viện nhưng không kịp. Lúc đó, nếu có 2 người cùng làm việc thì đã không xảy ra chuyện đáng tiếc", một công nhân kể lại.

Khu vực điêu khắc nơi anh T. bị điện giật dẫn tới tử vong.

Nhận tin báo, Công an thị xã Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt triển khai công tác điều tra, xử lý vụ việc.

Được biết, anh T. từ Bạc Liêu lên Bình Dương xin vào cơ sở trên làm việc được hơn 4 tháng thì gặp tai nạn lao động .

Phùng Sơn