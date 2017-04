Những ngày hội bóng chuyền nữ quốc tế tại Tây Ninh đã khởi đầu bằng đêm khai mạc rực rỡ sắc màu cùng với chiến thắng tưng bừng của đội chủ giải VTV Bình Điền Long An trước vị khách mời Altay.

Ấn tượng sâu sắc nhất mà đêm khai mạc giải 22-4 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Tây Ninh lưu dấu trong lòng người hâm mộ có lẽ chính là hình ảnh chiếc áo bà ba truyền thống của phụ nữ Việt Nam được các VĐV nữ, đặc biệt là cả 100 cầu thủ quốc tế đến từ Kazakhstan, Thái Lan, CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc, khoác lên người trong nghi thức diễu hành. Những tà áo duyên dáng đầy sắc màu được dành tặng cho từng VĐV sẽ là món quà giá trị và ý nghĩa từ những nhà tổ chức kể từ 3 mùa giải gần nhất.

Đội chủ nhà VTV Binh Điền Long An tại lễ khai mạc

Đội bóng Ngân hàng Công Thương, đương kim vô địch giải

Các cô gái Thông tin LV Post Bank duyên dáng

Tà áo bà ba với các cô gái CLB Thể thao 4.25 Triều Tiên

Bangkok Glass "phá cách" với áo bà ba Việt Nam

CLB Vân Nam (Trung Quốc)

Dàn cầu thủ trẻ VTV Bình Điền Long An

Tất cả chỉ mới là màn giới thiệu khá sâu sắc về giải đấu dành cho các VĐV nữ đã dần trở nên nổi tiếng trong làng bóng chuyền khu vực. Trong vòng 10 ngày, người hâm mộ cả nước sẽ còn được chứng kiến những màn đua tài đầy quyết liệt nhưng không kém phần kịch tính từ 8 đội bóng tên tuổi trong nước và quốc tế mà hai trận cầu trong ngày khai mạc đã nói thay tất cả.

Diana Bortnikova tấn công trước dàn chắn BĐLA

Với dàn cầu thủ đa phần là các thành viên đội tuyển trẻ Kazakhstan được tập trung để chuẩn bị cho Giải Vô địch U23 châu Á sắp diễn ra ở Thái Lan, Altay có lợi thế về chiều cao và sức mạnh nhưng do kinh nghiệm còn khá non nớt, họ gặp rất nhiều khó khăn trước Bình Điền Long An (BĐLA). Đó là chưa kể đội khách còn phải đối mặt với thời tiết nóng bức tại Việt Nam cũng như áp lực khá lớn từ hai dãy khán đài chật kín người xem.

Willawan (BĐLA) ghi điểm trước Altay

Trong khi đó, với việc tăng cường tuyển thủ Thái Lan Willawan Apinyapong, BĐLA đã cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ lẫn tấn công, tạo cơ hội cho Ngọc Hoa và các đồng đội trẻ phát huy hết sức mạnh. BĐLA dễ dàng giành phần thắng với cùng điểm số 25-19 ở hai ván đầu tiên nhờ những pha tấn công như búa bổ của Ngọc Hoa, Willawan, Thanh Thúy, Dương Thị Hên... Không thể đối đầu sòng phẳng với lối đánh đa dạng của đội chủ nhà, Altay thua luôn ván thứ ba ở điểm số 16-25, khép lại cuộc so tài chỉ sau đúng 1 giờ.

Niềm vui chiến thắng của VTV-BĐLA

Trước đó, “ẩn số” Vân Nam đã chính thức lộ diện khi đội bóng nằm trong tốp đầu của bóng chuyền nữ Trung Quốc giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước CLB Thông tin LienViet PostBank, đội bóng từng 2 lần vô địch Cúp VTV Bình Điền. Việc đội trưởng Đỗ Thị Minh giải nghệ hồi đầu mùa tiếp tục để lại khoảng trống khó bù đắp ở đội bóng các cô gái mặc áo lính, bất chấp nỗ lực của Phạm Thị Yến và các đồng đội trẻ. Việc tăng cường hai mũi tấn công Hà Ngọc Diễm và Trà Giang chưa giúp cho lối chơi của Thông tin LienViet PostBank khởi sắc hơn khi cả hai vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập.

Liu Hang-cheng (10-Vân Nam) tấn công qua hàng chắn Thông tin LVPB

Thông tin LVPB không cản nổi pha tấn công của Sun Fang-qiong

* Ngày thi đấu thứ nhì (23-4) của giải sẽ tiếp tục với hai trận đấu ở bảng B giữa CLB Phúc Kiến (Trung Quốc) – CLB Thể thao 4.25 (CHDCND Triều Tiên) lúc 16 giờ 30 phút và CLB Ngân hàng Công Thương – CLB Bangkok Glass (Thái Lan) lúc 19 giờ.

Đào Tùng - Ảnh: Đông Linh