Tổng thống Mỹ Trump có chuyến về quê nhà New York đầu tiên sau khi nhậm chức trong sự chào đón của người biểu tình.

Ngày 4-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên trở về quê nhà New York sau hơn ba tháng nhậm chức và chuyển về Nhà Trắng ở thủ đô Washington.

Đón ông Trump tại New York là hàng trăm người biểu tình. Tối 4-5, đoàn xe tổng thống phải len lỏi qua dòng người biểu tình để tiến về bảo tàng biển Intrepid vốn là một tàu sân bay cũ, địa điểm tổ chức cuộc gặp với Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull. Cuộc gặp diễn ra trễ nhiều giờ so với lịch ban đầu.

Biểu tình phản đối ông Trump gần bảo tàng biển Intrepid ở Manhattan, New York (Mỹ) ngày 4-5. Ảnh: REUTERS

Rất nhiều người mang các biểu ngữ phản đối các chính sách, chủ trương gây tranh cãi của ông Trump như truy quét nhập cư trái phép, xây tường ngăn biên giới. Biểu tình ngày 4-5 nhắc lại hình ảnh hàng tuần liền New York chìm trong biểu tình khi ông Trump mới đắc cử tổng thống.

Trước khi rời thủ đô Washington, ông Trump đã kịp mừng chiến thắng dự luật Bảo hiểm Y tế Mỹ được Hạ viện thông qua nhằm hủy bỏ và thay thế Luật Bảo hiểm Y tế Phải chăng - Obamacare. Diễn biến Hạ viện thông qua dự luật hủy bỏ Obamacare càng khiến cuộc biểu tình căng thẳng hơn.

Biểu tình phản đối ông Trump gần cao ốc Trump Tower tại quận Manhattan, New York (Mỹ) ngày 4-5. Ảnh: REUTERS

Trong số người biểu tình có nhiều người làm trong ngành y tế, họ la to khẩu hiệu: “Chúng ta muốn gì? Bảo hiểm y tế! Chúng ta muốn khi nào có? Lúc này!”.

Đảng Dân chủ và nhiều nhà phân tích chính trị đều nhận định hủy bỏ Obamacare là một bước đi nguy hiểm về chính trị của đảng Cộng hòa, dù đảng này kiểm soát cả Nhà Trắng và lưỡng viện Quốc hội. Lý do, động thái này sẽ làm một bộ phận lớn cử tri hưởng lợi từ Obamacare bất mãn.

Biểu tình phản đối ông Trump ở Manhattan, New York (Mỹ) ngày 4-5. Ảnh: REUTERS

New York là địa bàn của đảng Dân chủ. Tỷ lệ dân New York bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử ngày 8-11-2016 chưa tới 20%.

Việc Đệ nhất phu nhân Melania Trump và con trai Barron Trump còn ở lại New York khiến chính quyền nước này phải tốn một khoản chi phí bảo vệ an ninh cũng gặp nhiều chỉ trích. Chi phí an ninh trong khoảng thời gian chuyển tiếp từ khi đắc cử đến nhậm chức là 24 triệu USD, sau đó là khoảng 300.000USD/ngày. Quốc hội Mỹ tuần trước đã thống nhất sẽ bồi hoàn cho chính quyền địa phương 61 triệu USD.