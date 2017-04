Trong khu đất một hecta, gia đình ông Nguyễn Sỹ Kỷ xây biệt thự 200 mét vuông, hồ bơi, hồ cá... sai quy định với chi phí khoảng 3 tỷ đồng - sự việc đang gây tranh cãi cộng đồng.

Bên cạnh đó, top chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng xã hội còn có: Cha bật khóc khi tiễn con gái về nhà chồng, cô gái bị bán sang Trung Quốc lần 2 vì gọi cầu cứu kẻ buôn người, mẹ biết con 11 tuổi bị bố và ông nội xâm hại nhưng im lặng…

Biệt thự hàng trăm mét vuông của gia đình Phó ban Nội chỉnh tỉnh ủy Đăk Lắk có giá khoảng 3 tỷ: Cần làm rõ

Ông Nguyễn Sỹ Kỷ, Phó trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết căn biệt thự xây dựng sai quy định được gia đình xây với giá khoảng 3 tỷ. Khu đất xây dựng rộng một hecta, bên trong xây biệt thự 200 mét vuông, hồ bơi 152 mét vuông, hồ cá 91 mét vuông... Ông Kỷ cho biết tiền xây nhà do ông chạy xe ôm thời trẻ, vợ ông kinh doanh tích góp được. Nhiều người cho rằng cần phải làm rõ giá trị của căn biệt thự.

Hồ cá rộng 91 mét vuông trong nhà. Ảnh: VTC.

Cha bật khóc tiễn con gái về nhà chồng

Ngày 3.4, mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh cha của cô dâu Nguyễn Thị Ngọc Mai (22 tuổi, ở Lâm Đồng) bật khóc khi tiễn con gái về nhà chồng. Khoảnh khắc ấy khiến cả cô dâu, chú rể và nhiều người thân nghẹn ngào. Sau khi ôm con thật chặt, người đàn ông lau vội nước mắt và đi ra xe về nhà. Dù nhận được nhiều lời động viên, an ủi, người cha vẫn không kìm được nước mắt.

Video ghi lại khoảnh khắc này nhận được 20 nghìn lượt thích cùng hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Trong đó có nhiều ý kiến cảm động chia sẻ thời khắc chia tay cha mẹ về nhà chồng. Facebooker Đan Linh nói: "Xem mà rơi nước mắt. Ngày mình đi lấy chồng, bố mình đã vượt gần 200 cây số để đưa mình về nhà chồng, giờ ngồi xem clip này mà cứ ngỡ như ngày hôm qua".

Lý lịch bất hảo của nữ ‘phù thủy thuốc mê’ vụ lái taxi tử vong: Nghi vấn cướp tài sản?

Công an quận Thủ Đức (TP. HCM) xác nhận đã bắt một nữ nghi can có biệt danh “phù thủy thuốc mê” có liên quan đến vụ tài xế taxi chết bất thường trong xe, ngày 26/3. Nữ nghi can từng bị bắt cách đây 6 năm vì thực hiện hơn 20 vụ chuốc thuốc mê lừa đảo lấy tài sản. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể nhiều khả năng là một vụ cướp của, giết người?

Tài xế bị giết trong chiếc taxi.

Gọi điện cầu cứu nhầm kẻ buôn người, cô gái vừa trốn khỏi nhà chồng Trung Quốc bị đem bán lần hai: Họa vô đơn chí

Sau khi dắt theo con nhỏ và trốn thoát khỏi nhà chồng Trung Quốc, người phụ nữ 24 tuổi đã gọi điện cầu cứu một người đồng hương Việt Nam mà chị gặp trong một lần đi chợ. Tuy nhiên, thay vì được giúp đỡ, người này đã âm thầm đưa chị trở lại Trung Quốc, và bán làm vợ cho người bản xứ lần hai.

Nghi phạm buôn người qua Trung Quốc bị công an tạm giữ. Ảnh: CAND.

Quận 1 lập fanpage Facebook cho những người bán hàng rong lên mạng chào hàng: Sáng kiến hay 'tối kiến'?

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh - Chánh văn phòng UBND quận 1 (TP HCM) cho biết quận 1 đang hoàn thiện fanpage có tên “Ẩm thực đường phố quận 1” để những người bán hàng rong cư trú tại địa phương có thể bán hàng qua mạng. Dù đang trong quá trình hoàn thiện nhưng trang Facebook này đã nhận được gần 500 lượt theo dõi và nhiều ý kiến đánh giá, khen chê trái chiều.

Facebook dành cho những người bán hàng rong quận 1.

Mẹ biết con 11 tuổi bị bố và ông nội xâm hại nhưng im lặng: Vì 'danh' hại đời con

Cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt giam Phan Thanh Tuấn (36 tuổi) và Phan Thanh Sơn (62 tuổi) cùng ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít, để điều tra về hành vi “hiếp dâm trẻ em”. Người mẹ từng nghe con gái kể lại bị cha ruột và ông nội xâm hại ngay tại nhà nhưng không tin nên gặng hỏi thì hai người thừa nhận sự việc. Cả hai sau đó năn nỉ xin chị bỏ qua sự việc và hứa sẽ không tái diễn nữa. Do sợ bị hàng xóm chê cười nên người phụ nữ này đành im lặng. Hành động bỏ qua của bà mẹ khiến nhiều người bức xúc và cho rằng tại sao lại nỡ đẩy con gái mình vào nguy hiểm như vậy.

Hiện trường vụ xâm hại. Ảnh: PLO.