Kiểm tra đột xuất bãi xe nằm ngay dưới chân cầu Phú Mỹ (Q.2) mà Thanh Niên phản ánh, lực lượng chức năng phát hiện những chiếc “xe biển đỏ” thực chất là xe dân sự đã quá hạn sử dụng, có những chiếc không số khung, số máy...

Xe đầu kéo gắn biển số đỏ TH 66-70 (ngày 4.3) nhưng đến ngày 7.3 thì biến thành xe biển số 51C-095.68

Khoảng 10 giờ 30 ngày 13.3, PV Thanh Niên có mặt khi Đội CSGT Công an Q.2 (TP.HCM) tiến hành kiểm tra 1 xe đầu kéo màu xanh rêu gắn biển màu đỏ TH 65-86 và 1 xe đầu kéo màu trắng gắn biển màu đỏ TH 66-80 kéo theo rờ moóc (BS: BM 007) đậu không đúng nơi quy định trên đường K1 (P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2), ngay phía trước bãi xe của ông Q. Lực lượng công an phải đợi hơn 1 giờ 30 phút mới có một người từ trong khu vực bãi xe của Công ty An Hòa gần đó đi ra tự nhận là tài xế của xe đầu kéo biển số TH 66-80 và xuất trình giấy phép lái xe quân sự tên N.Đ.H (39 tuổi, ngụ Trà Vinh); giấy chứng nhận đăng ký ô tô đầu kéo hiệu International, biển số TH 66-80 cấp ngày 7.8.2000, số khung 503283C2K, số máy 27181882 thuộc đơn vị Cục Vận tải - Tổng cục Hậu cần.

Xe không biển số tại bãi khi lực lượng chức năng kiểm tra

Đầu Ngô mình Sở

Tuy nhiên, qua xác minh, số khung 503283C2K là của chiếc xe đầu kéo mang biển trắng 16K-0679 (hiệu International, sản xuất năm 1989 và hết niên hạn sử dụng từ năm 2014), của Công ty TNHH V.H (trụ sở trên đường Lâm Sản, Hải Phòng). Còn số máy 27181882 là của xe đầu kéo dân sự mang biển trắng 51C-362.46 (hiệu International, sản xuất năm 1990 và hết niên hạn sử dụng từ năm 2015), do Công ty TNHH TM DV vận tải D.P (trụ sở ở Q.9) đứng tên. Truy tìm chủ cũ xe đầu kéo 51C-362.46 thì được biết Công ty D.P bán xe này năm 2015 và khẳng định “đến nay chiếc đó đã quá đát rồi”. Đối chiếu thông tin này, đến năm 2015 xe đầu kéo dân sự mang biển trắng 51C-362.46 vẫn tồn tại với số máy 27181882 thì làm sao số máy này lại được gắn vào xe biển màu đỏ TH 66-80 được cấp từ năm 2000?!

Riêng chiếc xe đầu kéo gắn biển màu đỏ TH 65-86, do chờ mãi không có ai đến nhận nên CSGT điều xe kéo đến đưa về tạm giữ. Đáng chú ý, kiểm tra xe đầu kéo biển số TH 65-86, CSGT chỉ ghi nhận có số khung KH644328 và không có số máy (!). Qua xác minh, số khung KH644328 của xe đầu kéo mang biển số trắng 51C-346.55 (hiệu International, sản xuất năm 1989 và hết niên hạn sử dụng năm 2014) thuộc Công ty TNHH TM DV vận tải V.T (trụ sở ở P.25, Q.Bình Thạnh). Theo một quản lý của Công ty V.T, năm 2014 công ty đã thanh lý xe 51C-346.55 với giá 100 triệu đồng.

Điều tra làm rõ

Sau khi kiểm tra hai chiếc xe đầu kéo đang đỗ trên đường K1, nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, đến 12 giờ ngày 13.3, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Q.2 phối hợp Công an P.Thạnh Mỹ Lợi tiến hành kiểm tra bãi xe của Công ty An Hòa, ở P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2. Tại đây, công an phát hiện có 1 xe container màu xanh rêu gắn biển màu đỏ TH 72-68 kéo rờ moóc (BS: BM 089); 2 xe container (trong đó có 1 chiếc đang sửa) kéo rờ moóc và 1 xe tải màu xanh rêu đều không gắn biển số.

Kiểm tra các xe tại bãi, công an xác định xe đầu kéo gắn biển TH 72-68 có số khung, số máy nhưng không có số rờ moóc. Trong hai xe đầu kéo không gắn biển số, một xe có số máy nhưng không có số khung, xe còn lại không có số khung, số máy (!)...

Trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Khương Sỹ Kiên, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Q.2, cho biết sau khi kiểm tra bãi xe của Công ty An Hòa, do chủ bãi xe chưa đến làm việc, chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của các phương tiện nên cơ quan công an niêm phong tạm giữ phương tiện tại bãi xe để xác minh điều tra làm rõ. “Trước mắt, đội lập biên bản vi phạm đối với Công ty An Hòa kinh doanh không đúng địa chỉ ghi trong giấy phép kinh doanh”, trung tá Kiên nói. Trong khi đó, chiều 15.3, trung tá Nguyễn Văn Linh, Đội trưởng Đội CSGT Công an Q.2, thông tin: “Trước mắt, CSGT xác định 1 xe container gắn biển màu đỏ TH 66-80 và 1 xe đầu kéo gắn biển màu đỏ TH 65-86 vi phạm lỗi đỗ không đúng nơi quy định trên đường K1. Hiện đội đang tạm giữ hai xe này để xác minh, điều tra. Trường hợp xác định số khung, số máy không khớp với giấy tờ xe thì chuyển Cơ quan CSĐT Công an Q.2 thụ lý để điều tra làm rõ về hành vi này”. Cũng theo trung tá Linh, đến chiều 15.3 chủ xe đầu kéo gắn biển TH 65-86 vẫn chưa đến cơ quan công an làm việc.

Vào tù vì làm giả biển số, giấy phép lái xe quân đội

Cuối tháng 1.2017, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo Vũ Văn Đạo (47 tuổi) 9 tháng tù, Ngô Duy Tình (40 tuổi, cháu của Đạo, cùng ngụ Đồng Nai) 6 tháng tù về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức; phạt Nguyễn Thị Thưa (44 tuổi, vợ của Đạo) 20 triệu đồng về cùng hành vi trên. Nhằm đối phó với lực lượng CSGT và thanh tra giao thông trong quá trình vận chuyển hàng, tháng 7.2015 Đạo nhờ một người làm giả giấy tờ và biển số xe quân đội cho 2 chiếc xe tải của mình, cùng 2 giấy phép lái xe quân nhân mang tên Vũ Văn Đạo và Ngô Duy Tình... Ngày 10.9.2015, khi Tình và Đạo điều khiển 2 xe tải mang biển số đỏ giả là TH 3171 và TH 3169 đi trên QL51 thì bị Tổng cục Đường bộ VN phối hợp lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai phát hiện, bắt giữ.

Lê Lâm

Xe biển đỏ giả gây tai nạn chết người

Theo một cán bộ Công an Q.2, TP.HCM, có thực tế một số doanh nghiệp, cá nhân mua xe cũ gần hoặc hết niên hạn sử dụng, rồi làm giả biển đỏ gắn vào để chở quá tải, chạy vào giờ cấm, đường cấm... gây bức xúc dư luận. Thậm chí, đã xảy ra tình trạng những xe này chạy ẩu, không đảm bảo kỹ thuật dẫn đến gây tai nạn chết người.

Điển hình, khoảng 12 giờ 30 ngày 8.12.2016, Nguyễn Thanh Tùng (26 tuổi, ngụ An Giang) điều khiển xe đầu kéo gắn biển màu đỏ TH 23-57 kéo rờ moóc BM 005 chở 2 container (20 feet/container) lưu thông từ đường Cổng C (khu vực cảng Cát Lái, Q.2) ra đường Nguyễn Thị Định để về hướng phà Cát Lái. Khi đến giao lộ đường Cổng C - Nguyễn Thị Định, xe container va chạm xe gắn máy do anh C.M.T (23 tuổi, ngụ Q.2) điều khiển, làm anh T. tử vong, xe gắn máy bị hư hỏng nặng. Qua điều tra, Công an Q.2 phát hiện xe container trên là xe dân sự, do một công ty vận tải ở Q.2 mua lại rồi gắn biển số đỏ giả, sau đó thuê Tùng lái. Tài xế Tùng cũng không có giấy phép lái xe hạng FC container, trong khi lại chở hàng quá khổ...

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 24.6.2014, xe tải mang biển màu đỏ TH 50-32 chở sắt vụn do tài xế Phạm Văn Luận (29 tuổi, tạm trú Q.8) điều khiển lưu thông từ cầu Phú Mỹ về hướng vòng xoay Mỹ Thủy. Khi vào giữa vòng xoay Mỹ Thủy (P.Cát Lái, Q.2), xe tải va chạm với xe gắn máy do anh N.X.T (24 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển khiến anh T. tử vong tại chỗ. Vào cuộc điều tra, Công an Q.2 xác định chiếc xe tải gây tai nạn là của ông N.X.D (ngụ TP.Hải Phòng, tạm trú Q.8). Năm 2013, ông D. mua chiếc xe tải biển số 63L-8328 (hiệu Hino, sản xuất năm 1998, đã hết niên hạn sử dụng) của một người ở Tiền Giang với giá 170 triệu đồng, mang về TP.HCM gắn biển đỏ giả và thuê Luận lái.

Đàm Huy

Thanh Niên