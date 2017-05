Trong 2 ngày 30/4 và 1/5, công viên Thủ Lệ đã đón hơn 110.000 lượt khách tham quan và dự kiến trong ngày hôm nay (2/5) nơi này tiếp đón khoảng hơn 20.000 – 30.000 người đến vui chơi.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, công viên Thủ Lệ (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) đã đón hàng trăm nghìn người dân từ khắp nơi đổ về vui chơi.

Theo ghi nhận của PV, những lối vào công viên Thủ Lệ, dòng người đông đặc kéo dài tắc cả một đoạn đường trước bãi gửi xe. Bên trong các bãi xe rộng không còn chỗ trống. Khách chen chân mua vé vào cửa trong khi nhân viên bán vé không ngừng tay. Do lượng người quá đông, công viên rơi vào tình trạng quá tải.

Dòng người chật kín các lối đi trong công viên Thủ Lệ ngày 1/5. (Ảnh: Tùng Lâm)

Trả lời PV VTC News, ông Lê Sĩ Dung – Phó Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội cho biết, trong 2 ngày 30/4 và 1/5, công viên Thủ Lệ đã đón hơn 110.000 lượt khách tham quan và dự kiến trong ngày hôm nay (2/5) nơi này tiếp đón khoảng hơn 20.000 – 30.000 người đến vui chơi.

Trước dịp nghỉ lễ, công viên Thủ Lệ đã trang trí thêm khu tiểu cảnh, vườn hoa, vệ sinh cảnh quan môi trường. Đồng thời, đơn vị đã bố trí người trực tăng cường trong ngày lễ và phối hợp với lực lượng công an phường, công an quận để đảm bảo an ninh trật tự.

Cùng với đó, ban quản lý công viên thường xuyên phát loa thông báo về một số trường hợp trẻ nhỏ lạc bố mẹ và cảnh báo khách tham quan cảnh giác để không bị móc túi.

“Trò chơi đạp thuyền trên hồ đã có trang bị áo phao để đảm bảo an toàn nhưng do thời tiết nắng nóng nên người dân không mặc. Tuy nhiên, đơn vị đã bố trí lực lượng cứu hộ trên hồ và chưa để tai nạn đáng tiếc nào xảy ra” – ông Dũng nói.

Một số hình ảnh PV ghi nhận về tình trạng quá tải tại công viên Thủ Lệ trong ngày 1/5:

Trưa 1/5, tại khu vực đường vành đai 2 (Cầu Giấy – Nhật Tân) ngay sát cổng công viên Thủ Lệ, các xe ô tô xếp thành hàng dài gần 1km. (Ảnh: Tùng Lâm)

Trong hai ngày 30/4 và 1/5, dọc tuyến đường này còn xuất hiện tình trạng lấn chiếm diện tích đường để trông giữ xe ô tô. (Ảnh: Tùng Lâm)

Đoạn đường dẫn vào công viên Thủ Lệ liên tục ùn ứ. (Ảnh: Tùng Lâm)

Dòng người đông đúc trên một cây cầu ở hồ Thủ Lệ. (Ảnh: Tùng Lâm)

Các lối đi trong công viên luôn trong tình trạng đông kín người. (Ảnh: Tùng Lâm)

Người lớn, trẻ nhỏ toát mồ hôi chen chân trong đám đông chật cứng. (Ảnh: Tùng Lâm)

Trong 2 ngày 30/4 và 1/5, công viên Thủ Lệ đón hơn 110.000 lượt khách tham quan và dự kiến trong ngày hôm nay (2/5) nơi này tiếp đón khoảng hơn 20.000 – 30.000 người đến vui chơi. (Ảnh: Tùng Lâm)

Video: Hãi hùng biển người trong dịp nghỉ lễ 30/4

Tùng Lâm