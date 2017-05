Nữ giám khảo nghẹn ngào rơi nước mắt sau khi thưởng thức phần thi của thí sinh Minh Hiền tại Vietnam Idol Kids.

Sau Vòng thử giọng, 43 thí sinh của Vietnam Idol Kids giành được vé vàng từ bộ ba giám khảo Isaac, Bích Phương và Văn Mai Hương tiếp tục bước vào Vòng nhà hát. Trong vòng này, các giọng ca nhí trải qua 2 phần thể hiện tài năng gồm hát với micro và hát với piano.

Là một nhân tố khá đặc biệt của mùa thi năm nay, điều khiến Minh Hiền thu hút và nhận được sự quan tâm của khán giả không phải ở hoàn cảnh của một cô bé khiếm thị, mà ở tinh thần lạc quan và một giọng hát chất chứa nhiều cảm xúc.

Tương tự vòng thử giọng, ở vòng thi này, em tiếp tục thể hiện một ca khúc về mẹ là Gặp mẹ trong mơ và làm ban giám khảo phải nghẹn ngào xúc động.

Minh Hiền mang đến phần biểu diễn đầy cảm xúc với Gặp mẹ trong mơ. Ảnh: Ân Nguyễn.

Sau khi thưởng thức màn trình diễn, Bích Phương thú nhận mình phải rất tập trung để có thể nghe được trọn vẹn ca khúc của bé. Cô lý giải: "Không phải vì bé hát quá hay, cũng không phải vì hoàn cảnh của bé mà là vì Minh Hiền có một nghị lực mà những người đối diện có thể nhìn thấy được. Sự lạc quan của bé mà mỗi khi tôi nhắc đến đều cảm thấy mình bị nghẹn giọng lại".

Về phần giọng hát, bộ ba giám khảo cũng đồng tình Minh Hiền là thí sinh có bản năng rất tốt, có thể học và tiếp thu rất nhanh.

Bộ ba giám khảo xúc động sau khi thưởng thức phần thi của Minh Hiền. Ảnh: Ân Nguyễn.

Với việc nhận những lời khen này, dĩ nhiên Minh Hiền cũng là một trong 15 thí sinh nhận tấm vé đi vào vòng Studio.

Trái ngược với cô bé, thí sinh từng gây ấn tượng vô cùng mạnh mẽ tại Vòng thử giọng là Thiên Khôi lại chưa thể thuyết phục được ban giám khảo khi bước qua những thử thách của Vòng nhà hát.

Trước đó ở thử thách hát với micro, cậu bé mang đến một phần trình diễn rap hoàn toàn khác biệt so với các thí sinh khác, nhưng lại bị lỗi hoàn toàn phần tiết tấu. Được trao cơ hội bước tiếp vào thử thách thứ 2, Thiên Khôi một lần nữa chưa thật sự thuyết phục khi thể hiện một ca khúc của nữ ca sĩ Adele, Set fire to the rain.

Thiên Khôi bị đánh giá "xuống phong độ". Ảnh: Ân Nguyễn.

Thẳng thắn nhận xét, Văn Mai Hương cho biết không chỉ cô mà cả 2 giám khảo còn lại đều thấy thất vọng về Thiên Khôi. "Vào đến vòng này, có thể do mọi người đặt kỳ vọng quá cao và việc Thiên Khôi chọn hơi bị sai bài, cách thể hiện hơi chủ quan… Do đó, em không làm hài lòng cả 3 giám khảo”,nữ giám khảo nói.

Dù vậy, bộ ba quyền lực vẫn đánh giá cao cá tính âm nhạc của Thiên Khôi và trao cho em cơ hội đi tiếp.

Bên cạnh Thiên Khôi, Minh Hiền, phần thi hát với piano đã cho thấy sự lột xác của nhiều nhân tố đặc biệt khác. Đó là Huỳnh Phúc khi thể hiện bước tiến lớn không chỉ trong giọng hát mà còn ở phong cách biểu diễn trên sân khấu. Trong khi đó, Quang Linh lại tạo sự khác biệt so với các bạn nhỏ khác bởi chất trữ tình, bolero trong giọng hát. cô bé đến từ Gia Lai, Thu Uyên một lần nữa đã chinh phục ban giám khảo bằng giọng hát ngọt ngào và đầy cảm xúc trong ca khúc Em tôi.

Ở mùa thi năm nay, sự trở lại của 2 giọng hát Thái Hải Thanh và Quốc Hưng cũng khiến ban giám khảo ngỡ ngàng vì sự tiến bộ vượt bậc trong giọng hát.

Top 15 Vietnam Idol Kids bước vào vòng Studio. Ảnh: Ân Nguyễn.

Khép lại phần thi hát với piano, bộ ba giám khảo chọn ra 15 ứng viên xuất sắc nhất để có mặt trong Vòng Studio. Trong đó top 7 nam gồm Quốc Đạt, Hải Thanh, Gia Bảo, Trọng Vũ – Trọng Sáng, Quang Linh, Thiên Khôi và Huỳnh Phúc. Top 8 nữ gồm Thu Uyên, Minh Hiền, Bảo An, Thục Trinh, Thanh Ngọc, Khánh Linh, Thảo Nguyên và Hà Chi.

Phương Giang