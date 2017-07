Cô gái tố bị chàng trai ép quan hệ, chàng trai bảo ban đầu lầm tưởng cô gái đồng ý; VKS không khởi tố vụ án hiếp dâm…

VKSND huyện U Minh, Cà Mau vừa có quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng, bác đơn khiếu nại của cô NNP (sinh năm 1996) về việc Cơ quan CSĐT huyện này không khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can người mà cô đã tố cáo hiếp dâm mình. Trước đó, cô P. tố bị anh TVT, người cùng xóm, có hành vi hiếp dâm cô…

Sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng, cô P. tiếp tục gửi đơn kêu cứu đến báo chí.

Tố bị anh hàng xóm “ép yêu”

Mọi chuyện bắt đầu vào chiều mùng 1 Tết Bính Thân 2016, tức ngày 8-2-2016, bên bờ sông Trẹm, thuộc huyện U Minh. Hôm đó T. đến nhà P. (cùng xóm) xin phép cha mẹ P. cho P. qua nhà mình chơi. Tại nhà của T., họ cùng uống rượu, hát karaoke với nhiều người nhà của T.

Nhậu khoảng hai giờ đồng hồ, đến 21 giờ thì P. bỏ đi ra phía sân nghe điện thoại. Hơn 10 phút chưa thấy P. vào nên T. đi ra tìm và xảy ra chuyện “ép yêu” bên bờ sông Trẹm như sau này P. tố cáo.

P. khai bị T. ôm hôn rồi đè cô xuống đám cỏ quyết liệt làm tới. P. cảnh báo T. buông ra, nếu không thì la làng và bị T. bụm miệng mình đến hai lần. T. chỉ dừng lại khi có tác động từ bên ngoài, là gia đình P. gọi điện thoại và chạy đến cứu… Sau đó sự việc được lập biên bản.

Về nhà, P. thấy không khỏe nên hai hôm sau, tức vào trưa 10-2-2016, cô đến Trung tâm Y tế huyện U Minh khám. Các bác sĩ cho cô nhập viện điều trị đến sáu ngày mới cho xuất viện. Giấy ra viện ghi chẩn đoán cô “đa chấn thương do bị hiếp dâm”. Theo P., việc “ép yêu” của T. gây xây xát nhiều nơi trên ngực và chỗ kín.

Dừng lại khi bị phản ứng mạnh

Quá trình điều tra, P. khai ngay khi thấy có ánh sáng trên màn hình điện thoại của P., T. liền chồm cầm lấy. P. lấy lại điện thoại và đánh vào đầu T. hai cái thì cuộc gọi đến của mẹ P. bị nhỡ. Liền đó mẹ P. tiếp tục gọi đến, P. bấm nghe và nói: “Mẹ ơi cứu con, anh T. làm nhục con”…

P. cho biết sau khi mình gọi điện thoại xong thì T. không làm gì nữa cả. Do lúc đó mệt nên cô tiếp tục nằm trên cỏ, trong khi T. ngồi bên cạnh, cho đến khi có người đến. Cô khẳng định T. không có lời lẽ nào đe dọa và cũng không có hành động gì quyết liệt, cô cũng không có hành động gì để chống cự quyết liệt. “Khi mẹ tôi gọi đến, tôi kêu cứu xong thì T. nói: “Em không chịu thì thôi, làm gì la dữ vậy”” - P. khai.

Lời khai trên của P. khá tương đồng với lời khai của T. - người bị tố cáo. T. khai: Trước đó, khi P. ra sau hè đứng, T. đã thử hôn P. và P. không phản ứng gì. Đến khi P. ra trước sân nghe điện thoại, thấy lâu quá nên T. ra xem sao. Khi ra trước lộ, T. thấy P. ngồi nghe điện thoại, sau khi nghe xong thì cả hai ngồi nói chuyện. Lúc P. đứng dậy, T. đứng lên theo và chủ động ôm hôn P. Nghĩ P. đồng ý nên T. “làm tới”. Khi bị phản ứng, T. nghĩ con gái dù có muốn vẫn hay phản ứng do mắc cỡ nên vẫn cứ tiếp tục. Đến chừng nghe P. nói chuyện điện thoại với mẹ thì T. đã chủ động dừng lại vì thấy P. phản ứng quá mạnh.

“Hành vi không cấu thành tội hiếp dâm”

Sau khi điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. P. khiếu nại quyết định này, yêu cầu phải khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Sau khi Cơ quan CSĐT Công an huyện bác đơn, P. tiếp tục khiếu nại đến VKSND huyện U Minh và cũng bị cơ quan này bác đơn. P. tiếp tục khiếu nại lên VKSND tỉnh Cà Mau.

Ngày 11-1-2017, VKSND tỉnh Cà Mau có quyết định giải quyết khiếu nại, theo đó Viện chấp nhận một phần yêu cầu của P. là hủy quyết định giải quyết khiếu nại của VKSND huyện U Minh, yêu cầu CQĐT tiến hành điều tra, xác minh lại. Theo VKSND tỉnh Cà Mau, CQĐT Công an huyện U Minh đã chưa thu thập đầy đủ chứng cứ liên quan như không khám nghiệm hiện trường, chưa thu thập chi tiết cuộc gọi của mẹ P. lúc P. bị “ép yêu”, chưa thu thập đầy đủ lời khai các nhân chứng.

Sau khi có kết quả xác minh bổ sung, ngày 8-6, VKSND huyện U Minh ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng. Theo đó Viện tiếp tục bác khiếu nại của P., giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án hình sự, giữ nguyên quyết định giải quyết khiếu nại của Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh đối với khiếu nại của P. trước đây.

Theo VKSND huyện U Minh, “Lời khai của P. và T. khá tương đồng về diễn biến vụ việc, chỉ khác nhau về cường độ và một số tình tiết. Tuy nhiên, qua lời khai của P. cho thấy việc tấn công tình dục của T. cũng không quyết liệt, khá phù hợp với lời khai của T. về ý thức chủ quan là muốn quan hệ tình dục với P. nếu được P. đồng ý chứ không có ý thức hiếp dâm P., nên đã chủ động dừng hành vi khi điện thoại của P. có cuộc gọi đến”. VKS cho rằng có đủ cơ sở để khẳng định hành vi của T. không đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm.

VKS ghi rõ quyết định giải quyết này là quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, P. vẫn không đồng tình và tiếp tục kêu cứu.

Sau vụ bị “ép yêu”, nhà trai hủy đám cưới

Kể với Pháp Luật TP.HCM, cô P. cho biết giữa cô và T. đơn thuần chỉ là hàng xóm quen biết chứ chưa từng có mối quan hệ tình cảm trai gái nào. Vì vậy cô cảm thấy bị xúc phạm khi T. có hành vi như thế với mình.

P. kể trước đó cô đã làm đám hỏi với một thanh niên cũng ở xóm này. Hai gia đình đã ấn định ngày cưới. Tuy nhiên, sau sự cố đêm mùng 1 tết nói trên, phía nhà trai đã hủy hôn, P. phải trả lại toàn bộ vàng vòng nhà trai cho trước đó…

P. khẳng định hành động của T. là hiếp dâm không thành đối với mình. P. nói T. chỉ dừng lại khi nghe tiếng la làng của mẹ P. từ điện thoại. Đồng thời, bằng chứng rõ nhất theo P. là cô bị đa chấn thương, được bệnh viện xác nhận là do bị hiếp dâm.