Ngày 3-3, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt tạm giam Trần Anh Tuấn (43 tuổi, tự “Tuấn thủy”, trú phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào tháng 7-2016, xe taxi do anh Phan Đình Hùng (47 tuổi) có va chạm với xe hơi của Tuấn. Sau đó, hai bên đã thỏa thuận được với nhau. Tuy nhiên, rạng sáng 18-2, Tuấn đã tìm được số điện thoại của anh Hùng. Tuấn gọi điện hẹn anh Hùng đến trước khách sạn Phương Huy 2 (TP Vinh) để nói chuyện. Khi anh Hùng chạy đến thì bị Tuấn dùng gậy đánh vào tay và ép lên xe chạy về nhà riêng của Tuấn. Trần Anh Tuấn Tại đây, Tuấn đe dọa, ép anh Hùng trả 10 triệu đồng tiền sửa ô tô của Tuấn va chạm vào hồi... tháng 7-2016. Anh Hùng nói không có tiền liền bị Tuấn chửi bới, đe dọa rồi dùng kéo đâm vào tay. Quá khiếp sợ, anh Hùng phải viết giấy trả cho Tuấn 10 triệu đồng và gọi người nhà đưa tiền lên trả cho Tuấn. Người thân anh Hùng chỉ vay mượn được 7 triệu đồng đưa đến để trả cho Tuấn. Khi cầm 7 triệu đồng Tuấn mới thả anh Hùng về để anh đi vay cho đủ số tiền đưa đến cho Tuấn. Sau đó, anh Tuấn đi trình báo sự việc với công an. Công an tỉnh Nghệ An khám xét nơi ở của Tuấn thu 2 khẩu súng (một khẩu súng Cold, một khẩu súng tự chế) và 71 viên đạn, 3 dao kiếm, một chiếc gậy và một bộ sử dụng ma túy đá. Theo điều tra, Tuấn từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích.