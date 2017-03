Gần 2 năm qua, Thành ủy TP Thanh Hóa sử dụng một chiếc xe biển số 80B. Chiếc xe này được giao cho vị Bí thư Thành ủy sử dụng.

Theo thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 4.4.2014 của Bộ Công an quy định về việc cấp xe ký hiệu biển số 80 màu xanh do Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đăng ký, loại biển này được cấp cho 18 cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương, hoặc thành viên Chính phủ, các Ủy viên Trung ương Đảng công tác tại Hà Nội. Thế nhưng, thời gian qua, ông Nguyễn Xuân Phi, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa lại sử dụng chiếc xe biển xanh 80B-4778 để đi lại trong công việc.

Chiếc xe biển 80B đang được Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa sử dụng

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Xuân Phi, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa cho biết, xe này được đăng ký về Tỉnh ủy Thanh Hóa chừng 15 năm rồi và được Tỉnh ủy giao cho Thành ủy sử khoảng 2 năm nay.

“Tỉnh ủy cấp cho từ năm ngoái, nhưng lâu nay tôi chỉ dùng đi họp thôi. Còn đi việc riêng thì sử dụng xe cá nhân, vì xe này của Đức sản xuất cũng cũ rồi. Người ta giao thì mình sử dụng thôi, mình cũng không để ý đến biển số” – ông Phi nói.

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa cho biết chiếc xe mang biển 80B do Tỉnh ủy giao cho 2 năm nay.

Khi được hỏi liệu Thành ủy TP Thanh Hóa có được sử dụng xe biển xanh 80B để đi lại, ông Phi nói cũng không rõ. “Cũng nghe có nhiều người hỏi nên tôi đang giao cho Văn phòng làm tờ trình báo cáo lại Tỉnh ủy, cần thiết thì cho anh em làm thủ tục cho đổi biển” – ông Phi trần tình.

Theo dữ liệu của Cục đăng kiểm Việt Nam, chiếc ô tô con biển xanh 80B-4778 hiệu Mercedecebenz được đăng ký lần đầu vào ngày 2.6.2003, ngày đăng ký 25.3.2008, hiện mang tên chủ phương tiện là Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, trong 1 thời gian dài ông Nguyễn Xuân Phi, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa thường xuyên sử dụng chiếc xe ô tô biển xanh 36B-2789. Ông Phi cho biết chiếc xe đó ông mượn của Công ty Cổ phần Sông Mã (đường Lê Hoàn, TP Thanh Hóa) để đi lại.

Sau khi báo chí thông tin, ông Phi cho biết đã trả chiếc xe trên cho Công ty Cổ phần Sông Mã và đơn vị này cũng đã đổi biển xanh sang biển trắng.

Những cơ quan đơn vị được sử dụng xe biển 80

Theo Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 4.4.2014 của Bộ Công an, ký hiệu biển số 80 do Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đăng ký, cấp cho những cơ quan sau:

1. Văn phòng và các Ban của Trung ương Đảng.

2. Văn phòng Chủ tịch nước.

3. Văn phòng Quốc hội.

4. Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ.

5. Xe ôtô phục vụ thành viên Chính phủ, các Ủy viên Trung ương Đảng công tác tại Hà Nội.

6. Văn phòng cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận tổ quốc, Tổng liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân).

7. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

8. Tòa án nhân dân tối cao.

9. Báo Nhân Dân.

10. Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước.

11. Các đại sứ quán, Tổ chức quốc tế và nhân viên người nước ngoài.

12. Văn phòng Kiểm toán Nhà nước.

13. Văn phòng Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

14. Trung tâm lưu trữ quốc gia.

15. Văn phòng Tổng cục Hải quan.

16. Văn phòng Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam.

17. Văn phòng Tổng Công ty hàng không Việt Nam.

18. Xe hoạt động nghiệp vụ, phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các trường hợp khác được Bộ trưởng Công an hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt.

Theo Bình Minh (Dân Trí)