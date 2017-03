Ngày 6.3, PV Lao Động đã có buổi làm việc với ông Trịnh Thăng Sự - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Quảng Xương - để làm rõ một số thông tin liên quan việc bắt ông Đinh Trọng Tấn - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh. Theo đó, ông Tấn bị bắt do tội vu khống Bí thư Huyện ủy “tham ô tình dục” và bồ nhí với một trưởng phòng cấp huyện.

Ông Đinh Trọng Tấn bị bắt.

Ngày 2.3 vừa qua, Cơ quan an ninh điều tra Công an Thanh Hóa đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đinh Trọng Tấn - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh vì tội vu khống ông Nguyễn Văn Chính - Bí thư Huyện ủy. Việc bắt ông Tấn có gì bất thường không, thưa ông?

- Tôi đã làm Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 3 năm. Hầu hết thời gian làm việc trước đó cũng gắn với công tác Đảng. Chưa bao giờ tôi chứng kiến việc bắt như vậy. Tuy nhiên, việc bắt ông Tấn là đúng quy định của Đảng và đúng trình tự tố tụng, không có gì bất thường. Trước khi cơ quan an ninh điều tra thực hiện lệnh bắt 15 ngày, Huyện ủy đã ra quyết định đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã đối với ông Tấn theo quy định. Hành vi của ông Tấn đã phạm tội cố tình vu khống, bôi nhọ người khác. Riêng vụ ông Tấn, chúng tôi đã nghiên cứu các quy định rất kỹ, từng việc đều báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy. Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo làm nghiêm vụ việc này.

Xin ông cho biết rõ hơn, ông Tấn đã bôi nhọ, vu khống ông Phạm Văn Chính như thế nào?

- Trong một thời gian dài, trước và sau Tết Đinh Dậu, ông Tấn liên tục dùng điện thoại nhắn tin cho 29 người là lãnh đạo huyện và lãnh đạo các xã lân cận với nội dung vu khống, bôi nhọ ông Nguyễn Văn Chính - Bí thư Huyện ủy. Cá nhân tôi cũng nhận được tin nhắn này.

Cơ quan an ninh điều tra đọc lệnh bắt ông Tấn tại trụ sở xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.

Từ hôm xảy ra sự việc, chưa ai tiết lộ nội dung tin nhắn vu khống, ông có thể cho bạn đọc hiểu rõ hơn?

- Ông Tấn đã nhắn tin vu khống đồng chí lãnh đạo huyện khi rằng, đồng chí lãnh đạo huyện này đã thực hiện hành vi tham ô tình dục đối với nữ lãnh đạo cấp huyện. Ngoài ra, nội dung tin nhắn của ông Tấn còn vu khống lãnh đạo huyện tham ô, tham nhũng vật chất.

Ông đánh giá thế nào về nội dung những tin nhắn này?

- Như cơ quan điều tra đã kết luận, tôi cũng khẳng định những nội dung tin nhắn trên là hoàn toàn bịa đặt, vu khống, bôi nhọ đồng chí lãnh đạo Huyện ủy. Chúng tôi làm việc với nhau, chúng tôi hiểu rất rõ, không bao giờ có chuyện đó. Bản thân ông Tấn cũng đã nhận rõ việc làm sai trái của mình khi dựng chuyện vu khống lãnh đạo huyện.

Gia đình nữ trưởng phòng có bị ảnh hưởng gì sau những tin nhắn như vậy không, thưa ông?

- Không vấn đề gì. Vì làm gì có chuyện như tố cáo.

Ông Tấn là người được đào tạo bài bản, chính quy, là cán bộ trẻ nhiều triển vọng, liên tục được tu dưỡng, rèn luyện. Vậy động cơ nào khiến ông Tấn có những hành vi vi phạm pháp luật như vậy?

- Ông Tấn học hành bài bản, đã kinh qua công tác từ Phó Bí thư Huyện đoàn, Bí thư Huyện đoàn rồi Trưởng phòng Tư pháp huyện trước khi được điều động, luân chuyển đi cơ sở, về làm Bí thư xã Quảng Lĩnh. Một người trẻ, chỉ trong 5 năm đã kinh qua các chức vụ đó cũng là nhanh. Tuy nhiên, vừa qua, sau 2 năm luân chuyển, khi thấy vị trí Trưởng phòng LĐTBXH trống vì bà Phạm Thị Mai - Trưởng phòng LĐTB-XH được điều động làm Bí thư Đảng ủy thị trấn Quảng Xương, ông Tấn muốn được quay trở về huyện nắm giữ chức vụ trưởng phòng này nhưng chưa thể bố trí sắp xếp nên nảy sinh tiêu cực. Đây chính là biểu hiện cụ thể của hành vi tự diễn biến, tự chuyển hóa rất nguy hiểm mà Đảng ta đã chỉ ra.

Có ý kiến cho rằng, việc bắt ông Tấn tại trụ sở cơ quan là vội vã vì sợ ông này bỏ trốn, quan điểm của ông về ý kiến này?

- Việc bắt ông Tấn là hoàn toàn theo quy định pháp luật. Hành vi của ông Tấn đã vi phạm Điều 122 BLHS khi cố tình xúc phạm, vu khống người khác. Trước khi bắt ông Tấn, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án, điều tra thu thập chứng cứ, khi có đủ chứng cứ mới khởi tố bị can, ra lệnh bắt ông Tấn. Tôi cũng có nghe dư luận cho rằng bắt ông Tấn vì ông ấy có hành động như chuẩn bị bán nhà, ly dị vợ. Điều đó là không chính xác, vì đó là những việc làm mang tính cá nhân của ông ấy, pháp luật không can thiệp. Việc bắt ông Tấn được thực hiện tại trụ sở UBND xã Quảng Lĩnh vì hôm đó họp chi bộ kiểm điểm ông Tấn.

Được biết, ông Tấn nợ của nhiều người với số tiền lớn, thực hư chuyện đó thế nào, thưa ông?

- Đến thời điểm bị bắt, ông Tấn vay nợ của nhiều người, riêng số tiền vay của 2 người trong chi bộ đã trên 100 triệu đồng, ngoài ra chúng tôi không nắm rõ được. Ông Tấn có vợ là giáo viên và có 2 con. Bố ông trước kia cũng từng giữ vị trí Trưởng phòng Văn hóa huyện Quảng Xương.

Đến nay, vị trí Trưởng phòng LĐTBXH mà ông Tấn nhắm đến đã có ai được bổ nhiệm chưa, thưa ông?

- Chưa, công tác cán bộ cần làm rất kỹ, không vội vàng được.

Xuân Hùng