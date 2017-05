Theo chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, công tác điều tra, xử lý vụ án còn chậm, gây dư luận không tốt trong xã hội.

Ngày 11-5, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã có văn bản gửi Công an tỉnh Bình Thuận liên quan đến các vụ hiếp dâm, xâm hại tình dục mà báo chí đã nêu, trong đó có vụ “Bác sĩ ngâm mẫu vật vào cồn, nghi can thoát tội giao cấu” mà Pháp luật TP.HCM phản ảnh.

Theo chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, công tác điều tra, xử lý các vụ án trên còn chậm, gây dư luận không tốt trong xã hội.

Để làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, chủ tịch tỉnh Bình Thuận yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực điều tra, làm rõ để xử lý nhằm răn đe, giáo dục. Đồng thời, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân tắc trách trong quá trình thực thi công vụ, làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra làm sáng tỏ vụ án. Kết quả thực hiện báo cáo cho UBND tỉnh.

Cùng trong diễn biến này, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, cũng đã chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy chuyển đơn tố cáo của ông LVQ đến VKSND tỉnh để xem xét, giải quyết.

Như tin đã đưa, vợ chồng ông LVQ ngụ Đa Mi, Hàm Thuận Bắc có hai con gái là H. (giấy khai sinh ghi sinh ngày 13-12-2000) và V. sinh ngày 14-11-2003. Ngày 9-10-2016, biết ông Q. cùng vợ về quê chịu tang cha, ở nhà còn hai chị em nên TTT (ngụ Đạ Huoai, Lâm Đồng) đến nhà chơi và ngủ lại. Trong đêm, H. và T. quan hệ.

Đến gần sáng thì T. có hành vi dâm ô với em V. Phát hiện, em V. chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu và được người hàng xóm gọi điện thoại cho Công an xã Đa Mi đến đưa T. về trụ sở công an.

Mẹ hai bé gái bị xâm hại giờ chỉ biết đau đớn ôm các con an ủi, động viên trong căn chòi rách nát của gia đình.

Vợ chồng ông Q. làm đơn tố cáo T. hiếp dâm. Lúc này H. mới thú nhận với cha mẹ là quen T. đã lâu và nhiều lần quan hệ. Ngày 28-10-2016, gia đình đưa H. đi siêu âm, phát hiện bé H. đã có thai khoảng sáu tuần tuổi và ông Q. báo cho Công an huyện Hàm Thuận Bắc.

Ba ngày sau, em H. đau bụng, gia đình đưa đến BV II Lâm Đồng (Bảo Lộc) để khám. Các bác sĩ tại đây xác định H. bị sảy thai nên lấy bào thai ra ngoài. Nhận được hướng dẫn của Công an huyện Hàm Thuận Bắc, gia đình bé H. yêu cầu bệnh viện bảo quản bào thai để bàn giao cho CQĐT tiến hành giám định ADN.

Tuy nhiên, các bác sĩ lại ngâm mẫu vật vào dung dịch cồn nên theo Công an huyện Hàm Thuận Bắc, không thể giám định ADN mẫu vật để làm căn cứ xử lý. Theo công an, việc ngâm mẫu vật vào dung dịch cồn là do các bác sĩ thiếu kinh nghiệm!

Chưa hết, theo giấy khai sinh thì thời điểm T. và H. có hành vi quan hệ thì em này chưa đủ 16 tuổi nhưng công an cho là khai sinh trễ hạn nên trưng cầu giám định độ tuổi của em H. và cho rằng lần giao cấu dẫn đến có thai, H. đã 16 tuổi bảy ngày nên hành vi của T. không cấu thành tội giao cấu với trẻ em.

Cũng theo thông báo của Công an huyện Hàm Thuận Bắc, đối với việc T. và H. thừa nhận đã giao cấu nhiều lần trước đó nhưng không có cơ sở để chứng minh. Đối với hành vi dâm ô với bé V., theo CQĐT thì “T. đã thừa nhận nhưng đây là lời khai của các đối tượng, không có chứng cứ nào khác để chứng minh (theo kết quả giám định vùng sinh dục bé V. không có dấu vết tổn thương) nên không đủ cơ sở để chứng minh T. có hành vi dâm ô với V."!

Sau khi nhận thông báo của Công an huyện Hàm Thuận Bắc, ông Q. làm đơn tố cáo, cho rằng CQĐT có dấu hiệu bao che, cố tình bỏ lọt tội phạm.