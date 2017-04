Trận thua 1-2 trong cuộc tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà chiều 9.4 tại vòng 12 V.League 2017 đã khiến Long An “phá sâu kỷ lục buồn” của mình trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Thua ngược Than Quảng Ninh, Long An nối dài mạch thua của mình lên con số 10 trận. Một kỷ lục của V.League. Ảnh: Đ.V

Trận thua ở vòng 11 V.League trước Sài Gòn đã khiến Long An trở thành “kỷ lục gia” với mạch 9 trận thua liên tiếp ở V.League. Trước đó, Nam Định từng có mạch thua 8 trận liên tiếp ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Tại vòng 12 V.League 2017, với kết quả thất thủ 1-2 trước Than Quảng Ninh ngay trên sân nhà, Long An đã tự “phá sâu kỷ lục buồn” của mình khi nối dài mạch thua lên con số 10 trận.

Trở lại với diễn biến trận đấu, việc thiếu vắng quá nhiều trụ cột vì án phạt và chấn thương khiến cho Long An không được đánh giá cao trước đối thủ Than Quảng Ninh dù được chơi trên sân nhà. Thế nhưng đội chủ nhà lại gây bất ngờ khi là cái tên vượt lên dẫn trước. Từ một pha tấn công bài bản, Vũ Em có mặt đúng vị trí đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Tuấn Linh ở phút 17, giúp Long An dẫn điểm.

Than Quảng Ninh đã giành 3 điểm trọn vẹn. Ảnh: ĐV

Lợi thế này đã không được đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương bảo toàn được trong hiệp 1. Khi mà hàng phòng ngự Long An trong một phút mất tập trung đã để cho Patiyo thoải mái đánh đầu trong vòng cấm san bằng cách biệt 1-1 ở những phút 39. Thậm chí cuối hiệp 1, Than Quảng Ninh còn vượt lên dẫn trước đối thủ 2-1 khi một hậu vệ của Long An phản lưới nhà. Cú dứt điểm của Xuân Tú trong vòng cấm đã chạm chân hậu vệ Thanh Cường của Long An trước khi đổi hướng và đi vào lưới.

Những nỗ lực trong 45 phút còn lại của đội chủ nhà không đủ để Long An có được bàn gỡ để cắt mạch thua kỉ lục của mình. Trong khi đó, với Than Quảng Ninh, trận thắng này đã giúp họ vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH với 19 điểm, thua đội đầu bảng là FLC Thanh Hóa 3 điểm nhưng họ còn một trận chưa thi đấu.

Kết quả ngày 9.4:

Đà Nẵng – B. Bình Dương: 1-1

S, Khánh Hòa – Hà Nội: 1-1

Long An – Than Quảng Ninh: 1-2

ĐÌNH THẢO