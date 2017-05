Thay vì chấp hành hiệu lệnh, đối tượng này đã điều khiển xe mô tô tăng tốc độ, đâm thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ khiến một chiến sĩ tử vong.

Báo Người lao động đưa tin, công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận hạ sĩ Võ Duy Khánh, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an tỉnh này, dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, nhưng do chấn thương quá nặng nên đã tử vong vào sáng 3/5.

Giấy phép lái xe của đối tượng Chiến

Trước đó, vào lúc khoảng 15 giờ 45 ngày 2-5, tổ công tác PC67 Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế gồm 4 người, trong đó có hạ sĩ Khánh, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên QL1 đoạn tránh TP Huế, thuộc địa phận xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) theo kế hoạch cao điểm bảo đảm an toàn giao thông trong dịp lễ.

Tại đây, bằng máy đo tốc độ, tổ công tác phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 74L1 – 195.39 của người điều khiển xe mô tô là Nguyễn Ngọc Chiến (SN 1991), trú tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị)vi phạm tốc độ 68/50km/h nên đã ra tín hiệu và hiệu lệnh cho đối tượng vi phạm giảm tốc độ, yêu cầu dừng xe để kiểm tra theo qui định.

Xe của đối tượng Chiến

Theo báo Pháp luật Plus, thay vì chấp hành hiệu lệnh, đối tượng này đã điều khiển xe mô tô tăng tốc độ, đâm thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ. Hậu quả, làm đồng chí Khánh bị thương nặng. Ngay sau đó được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện TW Huế, nhưng do bị chấn thương quá nặng, đồng chí Khánh đã hy sinh vào lúc 7h, ngày 3/5/2017 tại bệnh viện.

Sau khi gây tai nạn, đối tượng Chiến cũng bị thương và được đưa đi cấp cứu. Cơ quan chức năng cho biết đã phát hiện đối tượng Chiến có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Hiện chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý theo đúng qui định của pháp luật.

