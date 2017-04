Thật đơn giản chính ngay ở ẩm thực và lối sống Nhật Bản lại là những bí kíp độc đáo để phụ nữ của xứ sở hoa anh đào luôn xinh tươi, trẻ đẹp và thon thả.

Đất nước Nhật Bản xinh đẹp với những ngọn núi xanh, bãi biển xanh, nét văn hóa rực rỡ cùng nền ẩm thực tuyệt hảo.

Nhưng thật đơn giản chính ngay ở ẩm thực và lối sống Nhật Bản lại là những bí kíp độc đáo để phụ nữ của xứ sở hoa anh đào luôn xinh tươi, trẻ đẹp và thon thả. Ví dụ: tiêu chí của ẩm thực phải đảm bảo sức khỏe và tuổi thọ. Thực tế cũng chứng minh rằng Nhật Bản là 1 trong những quốc gia có tỷ lệ người có tuổi thọ trên 100 tuổi cao nhất trên thế giới.

Uống trà xanh

Trong văn hóa ẩm thực của đất nước xứ sở hoa anh đào không thể thiếu trà xanh.

Bột trà xanh (matcha) được làm từ lá chè ngon nhất, chất lượng nhất. Đem lá chè sấy khô rồi nghiền thành bột mịn. Bột trà được hòa trong nước nòng. Trà matcha được dùng trong nghi thức trà đạo.

Trà xanh không chỉ mang lại hương vị thơm ngon mà còn tốt cho sức khỏe. Trong thành phần của trà xanh giàu chất chống oxy hóa có tác dụng chống lại các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa,, thậm chí còn giúp giảm cân.

Ngoài ra, sử dụng trà xanh còn có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và ung thư.

Theo 1 nghiên cứu năm 2006, những người trưởng thành ở Nhật Bản thường xuyên sử dụng trà xanh thì tỉ lệ tử vong do các chứng bệnh tim mạch là rất thấp. Cũng theo nghiên cứu này, những người Nhật mà uống 5 cốc trà/mỗi ngày thì tỷ lệ tử vong chỉ còn dưới 26%.

Sử dụng thực phẩm lên men

Người Nhật thường ăn những thực phẩm lên men như kefir, trà kombucha, dưa cải muối, cải muối sauerkraut, canh miso, kim chi và bánh đậu tương lên men tempeh.

Những loại thực phẩm trải qua quá trình lên men có vi khuẩn tự niên cùng với đường và tinh bột trong thức ăn tạo thành axit lactic. Việc lên men giúp duy trì các dưỡng chất tự nhiên có trong các loại đồ ăn, các enzyme có lợi, vitamin B, axit béo omega-3 cùng probiotic.

Đồng thời, quá trình lên men còn tăng cường lợi khuẩn đường ruột và phân hủy thức ăn dưới dạng dễ tiêu hóa hơn nên thúc đẩy quá trình tiêu hóa sẽ dễ dàng giảm cân. Thêm vào đó, việc bổ sung thực pẩm nên men còn có thể đào thải các độc tố gây hại, kim loại nặng từ các mô tế bào.

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng rằng: những thực phẩm lên men không có sữa và các loại thảo mộc có tác động tích cực đối với lợi khuẩn đường ruột.

Ăn hải sản

Không giống với người Mỹ, người Nhật Bản lại tích ăn đồ hải sản hơn các loại thịt đỏ - loại thực phẩm ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe như: béo phì, nồng độ cholesterol cao và chứng viêm nhiễm.

Nhìn chung, khẩu phần ăn chủ yếu của người Nhật có cơm, phở, đồ hải sản, bởi đất nước mặt trời mọc được bao bọc bởi biển cả. Vì vậy, ở Nhật Bản luôn có nguồn hải sản phong phú và đa dạng phải kể đến nhiều loại cá khác nhau như cá ngừ, cá hồi, cá thu và tôm.

Trong đó, cá có rất nhiều công dụng vì trong cá có hàm lượng protein cao, nhiều dưỡng chất thiếu yếu và axit béo omega-3 tốt cho trí não, sức khỏe tim mạch và các cơ bộ phận trong cơ thể người.

Axit béo omega-3 đặc biệt hữu ích trong việc giảm mỡ dư thừa trong cơ thể, cụ thể là mỡ vùng bụng. Thêm nữa,các loại hải sản còn có tác dụng kháng viêm và tốt cho hệ thần kinh.

Omega-3 tang cường độ mịn màng cho làn da, ngan ngừa các bệnh lý rối loạn về da như viêm da cơ địa, bệnh vẩy nến, mụn trứng cá vulgaris, ung thư da lành và ác tính.

Người Nhật tin rằng cá càng tươi ngon thì càng tốt cho cơ thể con người. Đây cũng chính là lý do mà người Nhật có nhiều món được chế biến từ các loại cá khác nhau.phải kể đến là món cá sống, cá nướng, cá chiên, cá hấp.

Ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày

Đây cũng được xem là đặc trưng riêng trong văn hóa ẩm thực cúa người dân ở xứ sở hoa anh đào.

Chia các bữa ăn thành nhiều bữa ăn nhỏ có thể khiến bạn nạp lượng thức ăn ít hơn bình thường, hạn chế việc hấp thu calo vào cơ thể sẽ có lợi cho việc giảm cân.

Đối với những người muốn giảm cân thì có lẽ việc ăn nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày còn quan trọng hơn việc lên thực đơn ra sao.

Đặc trưng trong các bữa ăn của người Nhật chúng ta nên biết:

Không lấy thức ăn để vào đầy 1 đĩa.

Dù là món ăn nào đi nữa thì không lấy các món thành các phần ăn lớn.

Đồ ăn tươi ngon luôn là lựa chọn hàng đầu.

Bày món ăn theo thực đơn, món nào riêng món đó, không trộn lẫn các món với nhau để thể hiện được vẻ đẹp, công dụng của từng món ăn một cách tự nhiên.

Đi bộ là hoạt động trong ngày không thể thiếu

Ở Nhật, cả nam và nữ giới đều thường xuyên đi bộ. Đi bộ là hình thức tập thể dục tuyệt vời để có một vóc dáng thon gọn, mảnh mai khỏe mạnh.

Đi bộ không chỉ giảm cân dễ dàng mà còn tốt cho sức khỏe tim mạch, tăng cường năng lượng, tâm trạng và giảm căng thẳng.

Dân số Nhật Bản tập trung đông đúc tại các thành phố. Có không ít người chọn di chuyển bằng tàu điện ngầm, tàu hỏa. Điều này có nghĩa là việc di chuyển đến ga và quay trở về nhà, họ nên đi bộ hay đạp xe.

Đi bộ không chỉ tốt cho sức khỏe của người trưởng thành mà trẻ em đi học cũng nên đi bộ thay vì bố mẹ phải đưa đi, đón về.

Bên cạnh đi bộ, đạp xe đạp cũng rất hữu ích đối với việc rèn luyện sức khỏe.

Khoảng thời gian cho những bữa an đối với người Nhật là khoảnh khắc thiêng liêng vì đó là lúc con người được tiếp thêm sinh lực cho cơ thể nên sẽ không có chuyện vừa đi bộ vừa ăn trưa.

Cũng chính do vậy mà trong ác bữa ăn không ai làm việc gì khác như xem tivi. Cùng với đó, các bữa ăn vừa phải đảm bảo thực phẩm an toàn, bổ dưỡng với sức khỏe cùng cách bày bàn ăn hấp dẫn, thẩm mỹ.

Trong khi ăn, mọi người thường ăn chậm để dạ dày có thời gian co bóp, xử lý lượng thức ăn vừa tiếp nhận và truyền tín hiệu về não bộ để báo hiệu nạp đủ lượng thức ăn cần thiết cho cơ thể.

Nhai chậm còn có nghĩa là bạn đã no bụng so với ăn uống chè chén, say sưa và nhanh chóng của người Mỹ nên việc truyền tín hiệu từ dạ dày lên hệ tần kinh trung ương rằng dạ dày đã nạp đủ lượng thức ăn chậm hơn dẫn đến việc người ta ăn quá kiểm soát.

