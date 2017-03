Tháng 7/2012, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thống nhất lấy ngày 20/3 hàng năm là Ngày Quốc tế hạnh phúc, qua đó khẳng định hạnh phúc và thịnh vượng là các mục tiêu toàn cầu và là khát vọng của mỗi người.

Các kết quả nghiên cứu những năm gần đây cho thấy người dân các nước Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển là những người hạnh phúc nhất thế giới. Và điểm chung nhất ở các quốc gia này có lẽ là việc tồn tại "Luật Jante" - một bộ quy tắc về hành vi ứng xử của mỗi cá nhân.

"Luật Jante" nêu rõ: Bạn đừng nghĩ rằng bạn là điều gì đó đặc biệt; Đừng nghĩ rằng bạn tốt hơn người khác; Đừng nghĩ rằng bạn thông minh hơn người khác; Đừng nghĩ rằng bạn biết nhiều hơn người khác; Đừng nghĩ rằng bạn quan trọng hơn người khác; Không nên cười nhạo người khác; Đừng nghĩ rằng tất cả mọi người cần quan tâm đến bạn; Đừng cho rằng bạn có thể dạy người khác.

Và những điều này đã giúp tạo ra một xã hội vô cùng thân thiện, nơi sự khiêm tốn và tôn trọng người khác luôn được đánh giá cao.

Người dân Bắc Âu hiểu được tầm quan trọng của việc dành thời gian cho gia đình. Hầu hết các văn phòng tại Đan Mạch đóng cửa lúc 5 giờ chiều và người Đan Mạch không bao giờ làm việc thêm giờ. Trong khi đó, ở Thụy Điển, nhiều công ty chỉ làm việc 6 tiếng/ngày. Họ thường xuyên dành thời gian để đi du lịch cùng gia đình, hoặc đơn giản chỉ là cùng bách bộ ở công viên hay chơi thể thao...

Trong cuốn sách "Hạnh phúc như người Đan Mạch", tác giả Malene Rydahl đã tiết lộ các bí quyết vô cùng đơn giản để được hạnh phúc.

Đó là: Cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon dưới ánh nến lung linh để tạo nên một bầu không khí ấm áp, làm tăng sự gắn kết, chia sẻ tình cảm giữa những người thân yêu; Luôn chăm sóc không gian quanh bạn, tự thưởng cho bản thân những phút giây thư thái, dù bạn có bận rộn thế nào; Dành thời gian pha cho bản thân một cốc trà nóng vào buổi sáng; Ghé qua một quán cafe sau giờ làm việc; Đọc quyển sách bạn yêu thích; Đi dạo trong công viên và nhìn ngắm những người xung quanh hoặc nhắm mắt lại và để những lo âu tan biến đi.

Bà Malene Rydahl cũng khuyến cáo rằng: so sánh mình với những người khác sẽ không giúp bạn trở nên hạnh phúc hơn. Chúng ta thường so sánh cuộc sống của mình với những người xung quanh. Tuy nhiên, những so sánh này có xu hướng làm cho cuộc sống bất hạnh hơn. Chỉ cần ngừng so sánh với những người khác, bạn sẽ hạnh phúc với những gì mình có.

Hạnh phúc với người này có thể là chinh phục những đỉnh cao, tìm kiếm danh vọng, địa vị xã hội hay tiền tài, nhưng với người khác, có thể đơn giản chỉ là có một mái ấm để che mưa - nắng hay một bữa cơm đủ no. Có thể thấy, hạnh phúc nằm ở trong chính suy nghĩ của mỗi người. Hãy thử sống như người Bắc Âu ngay từ hôm nay và cảm nhận sự khác biệt trong cuộc sống của bạn.

TTXVN/Tin Tức