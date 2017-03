Ở Italy, nếu bạn chụp ảnh selfie ở khu vực nguy hiểm, gây mất an toàn cho bản thân và người khác, bạn sẽ phải nộp phạt tiền.

Thời gian gần đây, do số lượng các vụ tai nạn tại khu vực dừng, đỗ tàu tại các bến có xu hướng gia tăng, nhà chức trách Italy đã tăng cường các biện pháp phạt hành chính khi phát hiện các hành vi vô tình hoặc cố ý gây mất an toàn.

Chỉ trong năm 2016, số vụ tai nạn gây chết người xảy ra tại các sân ga, khu vực nhà chờ, bến đỗ tàu đã tăng khoảng 63% so với năm 2015 với 72 trường hợp tử vong bị tàu đâm vì các lý do bất cẩn, thiếu chú ý hoặc do cố tình chụp ảnh selfie trên đường ray tàu hỏa hoặc trong phạm vi cảnh báo.

Trước thực trạng trên, cảnh sát đường sắt đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn tại các khu vực sân chờ và phạt tiền đối với 15.000 lượt hành vi mất an toàn của hành khách tại các ga trong một chiến dịch tại tất cả các sân ga, bến đỗ tàu.

Thực tế cho thấy, đối tượng chủ yếu có các hành vi mất an toàn tại khu vực sân ga, bến đỗ phần lớn là học sinh, thanh thiếu niên. Do đó, Bộ Giáo dục và Cơ quan An toàn Đường sắt Italy đã phát động một chiến dịch thông tin và tuyên truyền về an toàn đường sắt tại các trường học cho khoảng 170.000 học sinh các cấp.

TTXVN/Tin Tức