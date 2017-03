Trong lúc chơi đùa với bạn, một học sinh lớp 9 tại Nghệ An đã bất ngờ ngã xuống đất và tử vong ngay sau đó.

Ảnh minh họa

Tối ngày 28-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, xác nhận thông tin một học sinh lớp 9 vừa tử vong tại trường học.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 28-3 tại Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Vào thời gian trên, hai em T.Đ.C và N.X.H (cùng học lớp 9, Trường THCS Lý Tự Trọng) chơi đùa với nhau, em C. có đánh vào đầu em H. khiến em này ngã xuống đất. Thấy H. bất tỉnh, em C. cùng các bạn khác liền gọi bảo vệ đưa em H. đến trạm y tế xã Đặng Sơn cấp cứu nhưng H. đã tử vong ngay sau đó.

Được biết, ngay trong chiều 28-3, Phòng giám định pháp y Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân em H. tử vong.

“Hiện Sở đang chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và nhà trường phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của em H., tổ chức ổn định tâm lý cho các em học sinh trong trường, tiến hành đến nhà em H. thăm hỏi, động viên”- ông Hoàn, cho biết thêm.

Đức Ngọc