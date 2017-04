Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó tổng giám đốc Vietlott cho biết ngoài đeo mặt nạ, nhiều người trúng giải trước khi lên nhận thưởng còn cẩn thận đội cả tóc giả nhằm giữ danh tính bí mật tuyệt đối.

Hình ảnh người trúng Jackpot đeo mặt nạ hình chú Tễu, chuột Mickey, siêu nhân, chú hề đến những hóa trang khuôn mặt bí ẩn lên nhận vài chục đến cả trăm tỷ đồng đã trở thành quen thuộc trong mỗi kỳ trao thưởng của xổ số Vietlott.

Trước khi đeo mặt nạ lên bục nhận tấm biển ghi số tiền giải thưởng, người trúng đã nhận tiền và ghi hình niêm phong tại Vietlott.

Cũng không ít đồn đoán lẫn tò mò của dư luận quanh người trúng thưởng và những chiếc mặt nạ vừa hài hước vừa bí ẩn này. Tại sao người may mắn khi lên nhận thưởng lại phải nặc danh? Những chiếc mặt nạ ấy do đâu mà có? Mặt nạ do người chơi hay Vietlott chuẩn bị? Ngoài đeo mặt nạ, người trúng thưởng còn phải hóa trang gì khác?

Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó tổng giám đốc Vietlott cho biết mục đích lớn nhất của những chiếc “mặt nạ Vietlott” là nhằm giữ bí mật thông tin vì nhiều khách hàng trúng thưởng sợ bị đe dọa tính mạng khi công khai danh tính.

“Vietlott không có dụng ý gì cả ngoài việc đảm bảo an toàn cho người trúng giải”, ông Nguyễn Thanh Đạm nói.

Video: 3 người trúng số Vietlott 127 tỷ đồng tiết lộ bí quyết mua vé trúng giải

Tuy nhiên, không phải ngay từ đầu những chiếc mặt nạ đã được Vietlott sử dụng. Theo ông Nguyễn Thanh Đạm, trường hợp người trúng giải đầu tiên sau khi danh tính bị công khai, cuộc sống của họ đã bị đảo lộn, gây nhiều phiền phức nên sau đó người chơi muốn giữ bí mật.

Hiện bộ sưu tập mặt nạ của Vietlott, theo ông Nguyễn Thanh Đạm đã có khoảng vài chục chiếc, được chọn một cách ngẫu nhiên, người chơi có quyền tự chọn kiểu dáng, màu sắc… phù hợp với mình.

“Do đa số khách hàng trúng thưởng Vietlott đã đứng tuổi nên có nhu cầu lựa chọn những chiếc mặt nạ cho phù hợp, không quá trẻ con”, ông Nguyễn Thanh Đạm chia sẻ.

Vẫn theo ông Đạm, dù Vietlott đã có chuẩn bị song một số người trúng thưởng vẫn thích tự chọn sẵn cho mình chiếc mặt nạ và Vietlott không có ý kiến về việc này.

“Họ muốn bảo vệ thông tin cá nhân nên chúng tôi bảo vệ quyền hợp pháp của họ”, Phó tổng giám đốc Vietlott nói.

Trong một số trường hợp giải thưởng có giá trị không lớn, ông Đạm cho hay, Vietlott có trao đổi với khách hàng nên công khai hình ảnh, thông tin cá nhân khi trao – nhận thưởng nhưng khách hàng không chịu.

“Vietlott khuyến khích khách hàng khi lên nhận giải không đeo mặt nạ, nhưng tôn trọng hoàn toàn quyết định của người chơi. Thậm chí trong một số giải thưởng đã trao, giá trị giải không lớn, Vietlott có nhã ý để khách hàng không đeo mặt nạ, lúc đầu họ đồng ý nhưng sau lại quyết định thôi”, Phó tổng giám đốc Vietlott Nguyễn Thanh Đạm nói.

Ông Đạm cũng cho hay, đa số người trúng thưởng Jackpot khi đến nhận giải thường rất hồi hộp, trong lúc chờ đợi, họ sốt ruột đi ra, vào với nét mặt khá căng thẳng. Có người, theo chia sẻ của đại diện Vietlott còn được người thân “đội tóc giả có đuôi dài được buộc cẩn thận” rồi mới đeo mặt nạ bước lên nhận tấm bảng nhận thưởng.

Trước câu hỏi việc bảo mật thông tin người trúng giải quá cẩn trọng khiến nhiều người nghi vấn có thể “giả mạo người trúng giải”, ông Đạm cho hay “việc đó là không thể”.

“Tôi xin khẳng định tất cả các trường hợp trúng giải Jackpot được công bố đến nay đều là người chơi thực, trúng thưởng theo đúng quy định của loại hình Mega 6/45 cũng như của pháp luật”, ông Nguyễn Thanh Đạm nói.

Theo Phó tổng giám đốc Vietlott, ngoài việc người trúng phải điền đầy đủ thông tin để làm thủ tục, tại lễ trao thưởng, Vietlott đều mời đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước tham dự.

Điều đặc biệt, thông tin hình ảnh phát ra ngoài chỉ có ảnh trao thưởng cho khách hàng đeo mặt nạ nhưng thực tế toàn bộ buổi trao đều được ghi hình, từ lúc người trúng chưa đeo.

“Dữ liệu này được chúng tôi niêm phong và sẵn sàng cung cấp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để khi cần có thể xem lại”, Phó tổng giám đốc Vietlott khẳng định.

