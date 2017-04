Gần 1.000 khúc gỗ lậu (loại căm xe) được giấu trong xe khách chở từ Đắk Nông đi TPHCM

Ngày 4-4, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ một xe khách vì chở gần 1.000 khúc gỗ lậu.

Trước đó, trên Quốc lộ 13, đoạn qua Bình Dương, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh này phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Thuận An phát hiện một xe khách có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng xe,

Số gỗ lấy ra từ xe khách

Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong xe khách giấu 921 khúc gỗ xẻ loại Căm xe, dài từ 40 cm đến 60 cm, đường kính từ 5 cm đến 10 cm. Toàn bộ số gỗ này đều không có chứng từ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tài xế xe khách Đỗ Văn Hùng, 47 tuổi, quê Đắk Nông, khai nhận được một người không rõ lai lịch thuê chở số gỗ này từ Đắk Nông đến giao cho khách tại khu vực ngã tư Bình Phước, TP HCM.

Tin-ảnh: N. Phú