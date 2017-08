Bị lực lượng công an đột kích bất ngờ, 12 nữ, 6 nam đã bị bắt giữ cùng gần 100 triệu đồng trong ngôi nhà luôn có cảnh giới

Ngày 3-8, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt xóa một sòng bạc quy mô lớn bắt giữ 18 đối tượng, thu giữ gần 100 triệu đồng tiền tang vật.

Theo điều tra ban đầu, sòng bạc này do vợ chồng bà Phan Thị Xồm (49 tuổi) và ông Nguyễn Văn Rắt (48 tuổi, ngụ ấp Long Nguyên, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng) tổ chức tại nhà.

Sau nhiều ngày theo dõi, trinh sát ghi nhận sòng bạc thu hút rất nhiều đối tượng đến chơi tài xỉu, chủ yếu là phụ nữ. Mỗi ván các con bạc đặt cược từ 50 đến 500 ngàn đồng. Mỗi ván bà Xồm thu tiền xâu từ 50 đến 100 ngàn đồng.

Các con bạc tại cơ quan công an

Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, các đối tượng này tổ chức đánh bạc mỗi ngày từ khoảng 9 giờ đến gần 12 giờ thì đổi địa điểm ra rừng cao su cách đó hơn 1 km.

Khoảng 10 giờ ngày 30-7, Công an huyện Dầu Tiếng ập vào ngôi nhà của bà Xồm bắt quả tang khoảng 20 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu.

Bị lực lượng công an đột kích bất ngờ, con bạc vứt tiền bỏ chạy. Cơ quan công an bắt giữ 18 đối tượng, trong đó có 12 nữ, 6 nam, thu giữ nhiều bộ lắc tài xỉu, gần 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác. Hiện công an đang tạm giữ 12 đối tượng và cho 6 đối tượng tại ngoại để điều tra, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Được biết, vợ chồng bà Phan Thị Xồm và ông Nguyễn Văn Rắt từng có một tiền án về tội đánh bạc năm 2014.

Tin-ảnh: N.Phú