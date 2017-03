Chỉ vì nhầm phòng đêm tân hôn mà bi kịch đã xảy ra cho cả ba người và cả đứa trẻ.

Yêu nhau được 2 năm thì Hải và Nhung làm đám cưới. Ngày cưới gia đình 2 bên đều hân hoan vì có được dâu rể như ý, hình thức và công việc đều tốt. Hải và Nhung cũng tay trong tay hạnh phúc viên mãn.

Đám cưới quả nhiên diễn ra rất suôn sẻ và tưng bừng. Bà con, họ hàng, chòm xóm tới chung vui rất đông, ai cũng muốn uống mừng cho cô dâu, chú rể. Tửu lượng không cao nhưng tính lại hay cả nể, vả lại, là nhân vật chính của buổi tiệc nên Hải bị chúc rượu tới tấp. Rồi chú rể say khướt mặc kệ cô dâu ở bên trong phòng tân hôn chờ đợi. Đến nửa đêm, cả nhà đã đi ngủ cả thì Nhung mới thấy chồng mình trong men say bước vào. Đêm đó cô có một đêm tân hôn thật đáng nhớ, họ hào hứng quấn vào nhau mấy bận. Cả hai chẳng hề biết rằng, hiệp đầu của đêm tân hôn chẳng phải là chú rể. Chỉ mỗi bạn thân của Hải là Tuấn sáng hôm sau nhớ lại, trong men say anh đã vào nhầm phòng tân hôn. Anh vô cùng ân hận nhưng mọi sự đã rồi, không biết phải làm sao.

Hai vợ chồng vui mừng khôn xiết khi sinh đứa con đầu lòng.

Hơn 1 tháng sau, Nhung hết sức vui mừng thông báo mình có bầu. Cả nhà ai cũng vui mừng. Khi được bạn thân khoe vợ đã mang bầu Tuấn hết hồn, anh sống trong lo sợ, chẳng biết đứa trẻ có phải con mình hay không. Rồi cu Bi được sinh ra trong niềm hân hoan của cả gia đình. Tuy nhiên hai vợ chồng nhìn mặt con, họ chẳng thấy giống hai vợ chồng điểm nào, thằng bé mắt nhỏ, mũi to, da thì đen nhẻm, nhìn thế nào cũng không giống. Mẹ Hải nói rằng, trẻ con mới sinh đứa nào cũng vậy nên hai vợ chồng cũng chẳng thắc mắc nữa.

Duy chỉ có Tuấn là thầm vui mừng, lo sợ lẫn ân hận, chỉ cần nhìn qua là anh biết nó chính là con của mình. Lo sợ nói ra gia đình bạn thân sẽ tan vỡ và ảnh hưởng đến danh dự của mình nên anh quyết chôn dấu bí mật đến suốt cuộc đời. Thấm thoắt thằng bé đã được 10 tuổi mà mọi người trong gia đình vẫn xem nó như con cháu ruột trong nhà.

Một hôm, chuyện bất ngờ xảy ra, cu Bi bị tai nạn trên đường đi học. Được đưa vào bệnh viện nhưng cậu bé mất máu quá nhiều và cần được cho máu. Cả gia đình chẳng ai cùng nhóm máu với bé. Ngay lúc ấy thì Tuấn vội vàng chạy vào bệnh viện xin được truyền máu. Cuối cùng bé Bi cũng qua cơn nguy kịch, cả nhà thở phào nhẹ nhõm đội ơn Tuấn rối rít, duy chỉ có Hải cảm thấy bạn thân mình có gì lạ lắm mà anh không giải thích nổi. Nhìn qua cửa kính phòng bệnh thấy hai khuôn mặt giống nhau như tạc thì anh mới giật mình, cố xua đi hình ảnh đó nhưng nó cứ xuất hiện đi xuất hiện lại trong đầu.

Những ngày sau đó, Hải bóng gió với vợ về việc con trai chẳng hề giống mình nhưng Nhung vẫn như mọi khi, cô xua đi bảo chắc do con mình có gen lặn của ai đó trong nhà. Hải quyết định tự giải đáp thắc mắc trong lòng. Anh đi thử ADN của cu Bi và mình. Cầm tờ giấy kết quả trên tay, Hải không thể tin vào kết quả, con và anh không hề cùng huyết thống. Thế này thì đã ba năm rõ mười, hóa ra vợ anh đã lừa dối bấy lâu nay. Anh lại lấy trộm tóc của Tuấn và con mình để đi xét nghiệm. Đúng như anh đoán, cu Bi là con của Tuấn. Hải đau đầu, xâu chuỗi tất cả những câu chuyện trong quá khứ cũng không thể hiểu vợ anh và bạn thân cặp bồ với nhau từ lúc nào.

Hẹn Nhung và Tuấn ra một quán cà phê vắng, Hải đập kết quả xét nghiệm lên bàn. Người bất ngờ nhất là người mẹ. Nhung xanh xao mặt mày, cô không ngờ chồng mình lại đi xét nghiệm ADN, bàng hoàng hơn là cu Bi không phải con của chồng cô. Tuấn thì vẫn im lặng, không ngờ bí mật này lộ nhanh đến như vậy. Hải gằn giọng, "2 người giải thích cho tôi, tằng tịu với nhau từ bao giờ". Nhung khóc lóc van xin chồng, cô thật sự không biết tại sao con của cô lại là con của Tuấn. Hải không giữ được bình tĩnh, tát Nhung một cái như trời giáng "Cô còn giả vờ giả vịt, coi tôi là thằng ngu à". Đến nước này, Tuấn đành lên tiếng. Anh kể lại tất cả sự lỡ làng trong đêm tân hôn và tội lỗi của mình, Nhung thật sự không hề biết đêm ấy không phải chồng cô mà là bạn thân.