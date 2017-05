Mẹ và chị ruột tự tử, con trai bị bắt vì tội Giết người khi mới 19 tuổi, con gái bị hãm hiếp tới mang thai phải bỏ đi biệt xứ, ông Tiêu Văn Lợi-nghi can chính trong vụ dùng súng bắn chết vợ rồi cố thủ đã để lại thư tuyệt mệnh nhờ họ hàng lo tang lễ cho mình trước khi tự sát.

Ngôi nhà của cha ông Tiêu Văn Lợi cho mượn ở nuôi tôm thành chỗ tự sát.

Công an Cà Mau, cho biết đã khởi tố vụ án Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

Trước đó, vào chiều 7/5, ông Tiêu Văn Lợi (46 tuổi) và vợ tên Phan Ngọc Dung (42 tuổi, cùng ngụ ấp Rạch Láng) xảy ra mẫu thuẫn, cãi vã. Ông Lợi sau đó đến nhà cha mẹ vợ đốt hết quần áo của bà Dung. Công an xã Phú Mỹ đã mời người đàn ông này về trụ sở, lập biên bản, cam kết không tái phạm rồi cho về.

Khoảng 5 giờ ngày 8/5, ông Lợi sang nhà người họ hàng là Tiêu Phước Tại để lấy xuồng máy nói qua nhà vợ ở kinh Mỹ Thành (ấp Xẻo Đước, xã Phú Mỹ) lấy đồ.

Ông Tại cho biết, "Lợi đi khoảng 40-50 phút thì về nhà đóng kín cửa. Tới 7h tôi nhận báo tin Lợi vừa bắn vợ tử vong, lo lắng Lợi tự sát nên tôi tìm cách tiếp cận, khuyên can".

Ông Tại sau đó tìm thấy bức thư được cho của nghi phạm Lợi để lại trước khi tự sát có nội dung: “Anh Tư mến (ông Tiêu Văn Đức- anh ruột Lợi), số tiền anh thiếu em 50 triệu đồng lo đám tang cho em, còn bao nhiêu anh nhớ đi thăm nuôi thằng Đạt (Tiêu Thành Đạt) dùm em…”

Bức thư ông Lợi gởi lại người anh ruột với nợ nần nổi lo người con đang ngồi tù.

Nhìn qua cách cửa phòng khép hờ, ông Tiêu Phước Tại thấy ông Lợi ngồi run run trên đống đồ đạc cũ và gọi điện báo Công an xã Phú Thuận.

Công an xã Phú Thuận, Công an huyện Phú Tân và Công an Cà Mau cử hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến để tiếp cận nhưng trong nhà vang lên một loạt tiếng nổ.

Khoảng 11 giờ ngày 8/5, lực lượng chức năng đột kích vào, phát hiện Lợi đã chết trên vũng máu với vết thương từ cằm xuyên lên đỉnh đầu. Lực lượng công an thu giữ tại đây 1 khẩu súng carbine, còn 19 viên đạn, 5 vỏ đạn và 1 viên bị lép.

Ông Tiêu Phước Tại- anh em chú bác ruột với ông Lợi kể lại buổi sáng định mệnh gia đình.

Theo người dân địa phương, bà Dung lấy chồng từ khi 16-17 tuổi và có 2 người con. Người con gái đầu bị người hàng xóm hiếp dâm đến mức có thai phải bỏ xứ còn cậu con trai 19 tuổi hiện đang thụ án tội danh Giết người.

Còn vợ chồng bà Dung sau thời gian dài mâu thuẫn đã quyết định ly thân. Bà Dung quay về ở trong căn nhà của bố mẹ mình để lại.

Ông Phan Đăng Khoa (45 tuổi, anh ruột bà Dung) cho biết, Lợi bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà vào sáng sớm, chĩa súng bắn vào vợ rồi nhanh chóng rời đi. Ông nhanh chóng gọi báo Công an xã Phú Thuận, rồi quay vào thì phát hiện em gái gục dưới đất, có vết thương từ vùng mặt vào sau đầu và đã tử vong. Tại hiện trường Cơ quan công an thu giữ 2 băng đạn với 52 viên đạn carbine.

Người dân quanh vùng ngóng chuyện sát hại rúng động vùng quê.

Tối 9/5, trong ngôi nhà vắng lạnh, ông Tiêu Văn Đức lui cui cùng với một số họ hàng, chòm xóm lo mai táng, chôn cất cho em trai. Một người hàng xóm chép miệng cho biết: “Đám tang được tổ chức trong ngôi nhà vắng chủ càng lạnh lẽo. Vợ ở bên vợ, chồng ở bên chồng, con cái đứa vào tù, đứa lưu lạc”.

Theo người nhà Lợi, mộ của người đàn ông này sẽ được xây phía trước căn nhà nơi có 2 ngôi mộ đã được xây khang trang của mẹ và chị ruột nghi can Lợi, tử vong do tự tử trước đó.

Nguyễn Tiến Hưng