Có những câu chuyện bi hài, chỉ vì những tin nhắn thử chồng, thử vợ mà gia đình tan nát. Có người thì lại vì đó mà biết được tấm chân tình của người bạn đời.

Nghe ra cũng có nhiều tình huống bi hài. Mà hài hước nhất, cũng bi kịch nhất chính là tin nhắn thử chồng như ‘đứa trẻ không phải con anh’.

Chị Hạnh vì giận chồng không đưa mình đi khám thai mà nhắn tin, ‘đứa trẻ không phải con anh’. Anh đùng đùng gọi lại, hốt hoảng nhưng chị không nghe máy. Anh càng bất an và nghi ngờ chị. Máu ghen nổi lên, đang tiệc liên hoan cùng bạn bè thân tính, anh vội lao về nhà rồi chưa kịp nghe chị nói nửa lời, anh đã tát cho chị cái như trời giáng ‘cô có con với thằng nào, cô định cho tôi đổ vỏ à?’.

Chị định giải thích nhưng anh cứ thế chửi rủa, mắng tới tấp rồi buông những lời xúc phạm nặng nề. Nào là, tôi nuôi cô bao năm nay, cho cô đủ thứ, có để cô thiếu cái gì mà cô lại phản bội tôi. Cô coi tôi là bù nhìn à?

Chị định giải thích nhưng thấy anh nóng giận lại còn đánh chị khi chị đang mang bầu, chị bực tức trong lòng. Nhìn người chồng hiền lành ngày nào chỉ vì một tin nhắn đó, chưa cần lời giải thích gì đã ra tay đánh vợ đau như thế, chị cảm thấy tuyệt vọng.

Chị vì giận chồng vô tâm mà thử lòng anh, nói ‘con không phải con anh’ chứ thực tình, chị có ăn nằm với ai ngoài anh, nó không phải con anh thì con ai. Nhưng nhờ tin nhắn đó, chị mới biết bộ mặt thật của anh. Không những vô tâm, giờ anh lại còn vũ phu, chửi rủa vợ không ra gì.

Chị quyết định không nói ra sự thật, khăn gói quả mướp về nhà mẹ đẻ, mặc kệ anh, không cần quan tâm ngày mai sẽ ra sao. Có bầu đã tủi thân lắm rồi khi không được chồng quan tâm. Giờ lại còn bị anh ta cho ăn đòn chỉ vì một tin nhắn thử chồng. Thất vọng, chán chường, chẳng còn biết nói gì hơn là bình tĩnh một thời gian. Dù sau này biết sự thật, anh ra sức van xin chị quay về thì chị vẫn một mực muốn được bình yên sinh con ở nhà mẹ đẻ, sau này con cứng cáp rồi mới tính tiếp được. Anh ngậm ngùi, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chỉ mong chị tha thứ cho anh.

Còn trường hợp của chị Ngân thì lại khác. Khi chị thử chồng ‘đứa trẻ không phải là con anh’ để muốn đoán xem thái độ của chồng như thế nào, lại nhận được kết quả khác. Anh đã đoán được chiêu bài của vợ nên dọa nạt ‘em đừng bày trò nữa đi. Anh mà giận là không xong đâu đấy. Đùa gì mà đùa cái kiểu quái gở như thế? Con không con anh thì con ông hàng xóm à, hay thích có con với ông hàng xóm?’. Câu nói của anh làm chị tịt luôn, không dám trêu nữa. Nhưng mà, chị cũng vui trong lòng vì anh không nghi ngờ chị.

Nhiều người đùa không có giới hạn, thử lòng người yêu hay chồng bằng chuyện con cái lại là con dao hai lưỡi. Có những người thích đùa nhưng không phải chuyện gì cũng mang ra đùa. Những chuyện tế nhị, ảnh hưởng tới danh dự, nhân phẩm mà mang ra đùa cợt sẽ khiến người khác khó chịu. Giả lại thành thật, mất lòng tin ở nhau.

Bạn tôi cũng đã từng đùa chồng ‘đứa trẻ không phải con anh’ và anh chồng nhớ như in câu nói đó. Cho đến khi con ra đời, hàng xóm láng giềng nghĩ con không giống bố, anh đùng đùng mang con đi xét nghiệm ADN, vì anh vẫn nhớ câu nói của vợ ngày trước. Xưa thì nghĩ là đùa, bây giờ lại nghĩ là thật. Anh mang con đi xét nghiệm và chẳng may bị chị phát hiện. Vậy là, dù có là con của anh thật thì gia đình cũng rạn nứt. Chị hận anh nghi ngờ mình nên cuối cùng hai người cãi nhau một trận to và dẫn tới li hôn. Chuyện chỉ đơn giản như vậy nhưng vô tình câu nói đùa của chị năm nào đã ám ảnh anh, khiến anh hành động như thế.

Còn chị vì đặt cao quá tự trọng, sĩ diện của bản thân mà không bỏ qua cho chồng,nên cuối cùng hai người họ đã li hôn trong tiếc nuối.

Vậy mới nói, có những câu nói đùa là vô hại, nhưng cũng có những tình huống vĩnh viễn không bao giờ nên đùa cợt.

Theo TT (Khám phá)