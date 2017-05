Bị 4 tên cướp khống chế bằng dao trên taxi, tài xế Hùng nhanh trí cho xe phóng nhanh và đạp thắng gấp làm bọn chúng bị ngã nhào. Sau đó, anh Hùng vội tung cửa xe lao vào trụ sở công an kêu cứu. Bọn cướp bị tóm gọn.

Đại diện công ty Mai Linh vừa cho biết, đơn vị đang tiến hành xem xét trao thưởng cho một tài xế taxi vì có thành tích dũng cảm bắt 4 tên cướp.

Thông tin về vụ việc, khoảng 13h ngày 17/05, anh Hồ Văn Hùng – nhân viên lái xe Mai Linh Lâm Đồng nhận từ tổng đài đến đón khách tại xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

Kể lại sự việc, anh Hùng cho biết hành khách được anh đón gồm có 3 nam và 1 nữ. Khi xe di chuyển được khoảng 2km, một nam thanh niên trong nhóm khách bất ngờ đòi đổi vị trí lên ngồi ở hàng ghế cạnh lái xe.

Sau khi vừa đổi chỗ ngồi, hắn liền rút dao bấm dí vào cổ lái xe đe dọa, bắt anh phải đổi hướng chạy sang thị trấn Nam Ban. Trong trạng thái kích động, hắn liên tục đánh đập hăm dọa anh Hùng, đập bể đồng hồ tính tiền, kính chiếu hậu.

Tài xế Hùng đã mưu trí tóm được 4 tên cướp - Ảnh: ML.

Tuy nhiên, anh Hùng đã bình tĩnh tìm cách xử lý. Vì đã quen địa bàn, anh nhanh trí nhớ ra trên đường đi Nam Ban sẽ đi qua trụ sở Công an huyện Lâm Hà. Khi gần tới trụ sở Công an, anh bất ngờ cho xe phóng nhanh và đạp thắng gấp làm bọn chúng bị ngã nhào ra sau. Tận dụng tình huống, anh vội tung cửa xe lao ra, vào trụ sở công an kêu cứu. Ngay sau đó, tất cả 4 tên cướp đều đã bị tóm gọn.

Theo công an huyện Lâm Hà, những đối tượng này đều mới ra tù rồi lại tiếp tục đi cướp. Những đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ