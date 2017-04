Chiều 18/4, ông Woo Bo Hyun - người Hàn Quốc đã gặp PV Tiền Phong và gửi đơn kêu cứu vì bị Cty sách Mcbooks (Có trụ sở tại số 26- ngõ 245 Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) vi phạm về bản quyền nhưng có lời lẽ đe dọa ông.

Những cuốn sách tiếng Anh bị ông Woo Bo Huyn tố vi phạm bản quyền.

Ông Woo Bo Hyun cho biết mình là một giáo viên tiếng Anh và viết sách dạy tiếng Anh không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên thế giới. Hiện những giáo trình tiếng Anh của ông đã trở thành cuốn sách bán chạy tại nhiều thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và chuẩn bị xuất bản sang Tây Ban Nha, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Indonesia... Cách đây vài năm, ông Woo Bo Hyun đến Việt Nam để tìm hiểu thị trường sách tiếng Anh.

Ngày 16/5/2014, ông Woo Bo Huyn kí hợp đồng xuất bản 7 quyển sách với Cty sách Mcbooks. Theo hợp đồng, Cty sách Mcbooks sẽ thanh toán tiền tác quyền cho ông Woo Bo Huyn với số lượng in 7 cuốn sách tổng cộng là 17 ngàn cuốn. Ông Woo Bo Huyn khẳng định: “Tôi vô cùng hạnh phúc và thấy thật sự biết ơn khi 7 quyển sách của tôi đã và đang được nhiều người Việt Nam đón đọc và toàn đứng TOP trong bảng xếp hạng các quyển sách tiếng Anh của tiki.vn, trang web bán hàng lớn nhất Việt Nam”.

Tuy nhiên sau đó thì ông Woo Bo Huyn phát hiện ra những cuốn sách của mình bị Cty Mcbooks tái bản nhiều lần và không trả tác quyền những lần tái bản này cho ông. Cụ thể theo bản ghi lưu chiểu của từng cuốn sách thì Cty Mcbooks đã in tổng cộng 67 ngàn cuốn sách, vượt rất nhiều so với số lượng mà hợp đồng đã ký. Và ông Woo cũng cho biết thêm ông chỉ mới nhận được hơn 50 triệu đồng tiền tác quyền của 7 cuốn sách đã in tại Việt Nam. “Đây là điều vô lý vì chỉ in một cuốn tại Trung Quốc, tôi đã nhận được 50 ngàn USD tiền tác quyền thì sao ở Việt Nam, tôi chỉ nhận có bao nhiêu đó cho cả 7 cuốn mà mấy năm liền toàn nằm trong TOP sách bán chạy tại Việt Nam”- ông nói.

Sau khi tìm hiểu kỹ và phát hiện Cty sách Mcbooks có dấu hiệu vi phạm tiền bản quyền, ông Woo Bo Huyn đã làm công văn, yêu cầu Cty McBooks chấm dứt hợp đồng và thanh toán tiền bản quyền phần đã in cao hơn hợp đồng cho ông. Tuy nhiên sau khi công văn được gửi đi, Cty sách Mcbooks đã ủy quyền cho văn phòng Luật sư Năm Sao trả lời ông Woo Bo Huyn rằng đã thanh toán đầy đủ tiền tác quyền 7 cuốn sách cho ông Woo Bo Huyn theo đúng hợp đồng đã ký nên không hề vi phạm. Đồng thời công văn cũng cho rằng ông Woo Bo Huyn chưa hiểu rõ pháp luật Việt Nam quy định rất cụ thể về tội danh và hậu quả pháp lý của hành vi “Vu khống”, “Xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức cá nhân”.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, ông Woo Bo Huyn cho rằng: “Họ đã đe dọa tôi khi đưa ra những tội danh đó. Tôi mong muốn ở lại Việt Nam vì cảm thấy nơi đây phù hợp cho công việc của tôi. Việc xuất bản sách ở đây, tôi không đòi hỏi mình sẽ nhận được nhiều nhuận bút, nhưng tôi muốn cái gì cũng phải rõ ràng minh bạch. Hiện nay tôi đang bị chiếm đoạt tiền bản quyền. Điều khiến tôi thật sự không hài lòng và cảm thấy bị tổn thương. Tôi mong rằng thông qua báo Tiền Phong, tôi có thể lấy lại được quyền lợi hợp pháp của mình”.

Để làm rõ vấn đề do ông Woo Bo Huyn nêu, ngày 19/4 PV đã liên lạc với ông Nguyễn Văn Cường- Giám đốc Mcbooks, tuy nhiên cả số điện thoại văn phòng và số di động đều không liên lạc được. Còn văn phòng luật sư Năm Sao đại diện pháp lý cho Mcbooks đã yêu cầu ông Woo Bo Huyn rút lại yêu cầu kết thúc hợp đồng và xin lỗi Mcbooks. Trong khi Luật sư Hoàng Văn Sơn - Văn phòng luật sư VNC- đơn vị tư vấn pháp lý cho ông Woo Bo Huyn cho biết: “Ông Woo Bo Huyn có đủ căn cứ để khởi kiện Cty Mcbooks về vi phạm hợp đồng đã ký khi không trả đủ tiền bản quyền 7 cuốn sách tiếng Anh đã in”.

Woo Bo Hyun là tác giả best-seller của nhiều cuốn sách học tiếng Anh. Trong đó, cuốn “You must leave who studies hard” vượt mốc trên 1 triệu bản bán ra. Tên ông nằm trong số 300 tác giả nổi tiếng nhất thế giới và Woo Bo Huyn được người Hàn Quốc tôn vinh là “Phù thủy tiếng Anh”.

7 cuốn sách của ông Woo Bo Huyn bị tố vi phạm tác quyền là: Tiếng Anh Ma Thuật, Luyện nói tiếng Anh hiệu quả với Woo Bo Hyun, Tự học 200 câu thành ngữ tiếng Anh thông dụng, Tự học đàm thoại tiếng Anh phá cách, Tự học giao tiếp tiếng Anh thành thạo với Woo Bo Hyun, Tự học 1000 từ tiếng Anh căn bản dành cho người mới bắt đầu, Tự học đàm thoại tiếng Anh ngẫu hứng.

Trọng Thịnh