Bị đạp vào ngực, Chu Đình Dương ở Nghệ An bất ngờ rút dao thủ sẵn đâm chết một người tại quán bar ở Cửa Lò rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nghi phạm Dương tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 21-3, thông tin từ Công an thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển Chu Đình Dương, nghi phạm dùng dao đâm chết người, cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, vào đêm 17-3, Chu Đình Dương (SN 1993) cùng Lê Hồng Trung (SN 1994, cùng trú tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò) và 5 người khác đến quán bar GoldenSea ở đường Mai Thúc Loan, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, để chơi. Trong lúc tính tiền ra về, nhóm của Dương và nhân viên thu ngân quán bar có xảy ra tranh cãi do tính nhầm tiền.

Thấy sự việc, anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1985, trú phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò) đã chửi nhóm Dương, rồi giơ chân đạp một phát vào ngực Dương. Bị đánh, Dương bất ngờ rút dao bấm thủ sẵn trong người lao đến đâm 1 nhát vào bụng anh Hùng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Anh Hùng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Dương cùng nhóm bạn nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc và bắt giữ Dương khi nghi phạm này đang tìm cách lẩn trốn tại địa phương vào rạng sáng ngày 18-3.

Đức Ngọc