Ayad al-Jumaili - kẻ được tin là phó tướng của thủ lĩnh tối cao của tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích hôm 31/3. Thông tin này vừa được một phát ngôn viên của cơ quan tình báo Iraq tiết lộ ngày hôm qua (1/4).

IS đang thảm bại trên chiến trường Iraq

Liên quân chống IS do Mỹ chỉ huy cho biết, vào lúc này, họ chưa thể xác nhận tính xác thực của thông tin được đăng tải trước đó cùng ngày trên đài truyền hình quốc gia Iraq.

Jumaili bị tiêu diệt cùng với một loạt tướng lĩnh khác của IS trong cuộc tấn công do Lực lượng Không quân Iraq tiến hành ở khu vực al-Qaim, gần biên giới với Syria, một phát ngôn viên cơ quan tình báo quân sự Iraq cho hay. Hơn 40 thành viên hàng đầu của IS đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích này.

"Các máy bay của Không quân đã thực hiện một cuộc không kích chính xác nhằm vào cơ quan đầu não của IS hay còn gọi là Daesh ở al-Qaim .. , khiến nhân vật quyền lực số 2 của Daesh mất mạng... Ayad al-Jumaili, có biệt danh Abu Yahya, là bộ trưởng chiến tranh của nhóm khủng bố”, đài truyền hình Iraq dẫn lời của cơ quan tình báo quân sự nước này đưa tin.

Jumaili từng là một sĩ quan tình báo dưới thời của cố Tổng thống Saddam Hussein - người bị Mỹ lật đổ năm 2003. Jumaili chỉ huy cơ quan an ninh hàng đầu của IS ở Iraq và Syria. Tên này báo cáo trực tiếp với tên thủ lĩnh Baghdadi.

Iraq đã phát động chiến dịch giành lại Mosul - thành trì quan trọng cuối cùng của IS ở quốc gia này, từ hôm 17/10 năm ngoái. Đây là chiến dịch quân sự lớn nhất của Iraq kể từ khi quân đội Mỹ rời đi năm 2011. Nếu thành công, việc chiếm lại được hoàn toàn thành phố Mosul sẽ là đòn giáng nặng nề nhất nhằm vào cái gọi là Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Quân đội Iraq đã hoàn tất giai đoạn đầu của chiến dịch đánh chiếm Mosul, hất cẳng lực lượng IS ra khỏi sườn phía đông của thành phố từ hồi tháng trước. Hiện tại, Iraq đang chuẩn bị cho chiến dịch đánh chiếm sườn phía tây còn lại của thành phố Mosul.

Liên quân do Mỹ chỉ huy đang hậu thuẫn tích cực cho lực lượng Iraq trong chiến dịch đánh chiếm Mosul.

Giới chức Mỹ và Iraq tin rằng, tên thủ lĩnh tối cao của IS - Baghdadi đã bỏ lại các tướng lĩnh trên chiến trường, cùng với những tay chân thân tín nhất tháo chạy khỏi chiến trường khốc liệt Mosul và đang ẩn náu ở khu vực sa mạc.

Kiệt Linh (tổng hợp)