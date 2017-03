Người bị sa thải từng là giám đốc của Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim tại Bình Dương.

Theo trình bày của ông NDTC (quận 10, TP.HCM), tháng 9-2010, ông C. ký hợp đồng không xác định thời hạn với Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim) có địa chỉ tại 63-65-67 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM. Tháng 8-2013, ông C. được bổ nhiệm làm giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Kim Bình Dương (Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Bình Dương).

Bị sa thải vì để xảy ra mất cắp

Khuya 26-5-2016, Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Bình Dương bị kẻ gian đột nhập lấy hơn 700 triệu đồng. Vụ việc này đã được Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án và đang điều tra, chưa có kết luận. Tuy nhiên, vì việc này Công ty Nguyễn Kim đã ra quyết định sa thải ông C.

Lý do sa thải: “Thiếu trách nhiệm trong việc quản lý gây hậu quả nghiêm trọng. Vi phạm quy định của công ty trong việc điều chỉnh lương cho cán bộ nhân viên”. Kèm theo đó là quyết định buộc ông C. phải bồi thường tiền. Quyết định nêu rõ việc giải quyết các khoản bồi thường bằng cách trừ vào các khoản lương, thưởng công ty chưa thanh toán.

Ông C. đã khiếu nại và yêu cầu công ty này bồi thường thiệt hại khoảng 1,3 tỉ đồng, bao gồm tiền lương và phúc lợi từ tháng 9-2016. Ông C. cũng cho biết đã nhiều lần làm đơn đề nghị Ban Giám đốc Công ty Nguyễn Kim thu hồi các quyết định trên nhưng công ty không đồng ý.

Quyết định buộc bồi thường của Công ty Nguyễn Kim và quyết định giải quyết khiếu nại của chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH TP.HCM. Ảnh: PĐ

Không lập hội đồng kỷ luật

Không thỏa mãn, ông C. gửi đơn khiếu nại lên Thanh tra Lao động (Sở LĐ-TB&XH TP.HCM).

Cơ quan này đã tiến hành xác minh và kết luận: Công ty Nguyễn Kim không tổ chức cuộc họp xử lý kỷ luật, không tổ chức cuộc họp xử lý trách nhiệm vật chất đối với trường hợp ông C. mà ban hành quyết định sa thải và quyết định buộc bồi thường là không đúng pháp luật.

Mặt khác, công ty buộc 19 nhân viên (trong đó có ông C.) bồi thường số tiền bị mất trộm nhưng không thực hiện đúng trình tự thủ tục.

Về thẩm quyền ký quyết định xử lý kỷ luật lao động và quyết định bồi thường thiệt hại, theo kết luận Thanh tra Lao động, ông Warren Richard Hodder, Tổng Giám đốc điều hành Công ty Nguyễn Kim, được ủy quyền quản lý điều hành công ty. Vì vậy ông này không phải là người sử dụng lao động để ra hai quyết định sa thải ông C. và buộc ông C. cùng 19 nhân viên bồi thường thiệt hại.

Để nghe thông tin phản hồi từ phía Công ty Nguyễn Kim, PV đã nhiều lần gọi điện thoại và nhắn tin cho lãnh đạo phòng Nhân sự hành chính của công ty là ông Trịnh Anh Tuấn. Sau đó ông này hướng dẫn liên hệ bộ phận pháp lý là nơi có trách nhiệm xử lý về nhân sự. Theo hướng dẫn, PV đã gọi điện thoại và nhắn tin cho ông Trần Đình Chiến, Phó Giám đốc phụ trách bộ phận pháp lý nhưng không nhận được hồi âm. Ngày 27-3, PV một lần nữa liên hệ trực tiếp nhưng nhân viên lễ tân thông báo người phụ trách pháp lý đã đi công tác.

Buộc thu hồi quyết định

Từ căn cứ xác minh, ông Huỳnh Tấn Dũng, Chánh Thanh tra Lao động, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, đã ký quyết định ngày 24-2-2017 công nhận nội dung khiếu nại của ông C. về yêu cầu Công ty Nguyễn Kim thu hồi quyết định sa thải và buộc ông C. bồi thường số tiền mất trộm tại Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Bình Dương. Cơ quan này cũng yêu cầu công ty khôi phục quyền và lợi ích của ông C. bị vi phạm do quyết định xử lý kỷ luật lao động và quyết định bồi thường thiệt hại của người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 30 ngày, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại, ông C. có quyền khởi kiện ra tòa án.