Cụ ông gần 70 tuổi thấy mình hơi đau bụng và có dấu hiệu chướng bụng đã tìm đến bệnh viện kiểm tra. Bất ngờ các bác sĩ phát hiện ông có một khối u ở gan bị vỡ kèm xuất huyết ổ bụng. Lập tức bệnh nhân được phẫu thuật để cứu mạng sống.

Sau khi phẫu thuật bằng phương pháp TAE, sức khỏe của ông T.V.T ( 67 tuổi) đã ổn định.

Theo người nhà của cụ ông T.V.T. (67 tuổi, ngụ ở Dĩ An, tỉnh Bình Dương) trước lúc nhập viện khoảng 1 tuần, ông thấy bụng mình bị đau và có dấu hiệu chướng bụng, cứ nghĩ chắc ăn uống gì không tiêu. Sau đó, gia đình đã đưa ông T. đến Bệnh viện quận Thủ Đức. Tại đây các bác sĩ đã phát hiện bệnh nhân có một khối u ở gan phải bị vỡ kèm xuất huyết ổ bụng.

Ngày 10.4, thông tin từ Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) cho hay sau hơn 2 giờ phẫu thuật bằng phương pháp TAE (can thiệp tắc mạch máu qua đường động mạch) ê kíp mổ đã làm tắc mạch máu nuôi khối u, tiêu diệt hoàn toàn khối u ở gan, giúp bệnh nhân T. thoát khỏi nguy cơ tử vong.

“Sau thủ thuật, bệnh nhân vẫn tiếp tục được theo dõi. Hiện sức khỏe của ông T. đã ổn định, tỉnh táo và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới”, bác sĩ Nguyễn Thanh Long – Khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Long đây là một trường hợp khó, khối u của bệnh nhân đã bị vỡ, bệnh nhân có dấu hiệu xuất huyết ổ bụng, mạch máu nuôi khối u biến thể xuất phát từ động mạch mạc treo tràng trên khó tiếp cận. Nếu không thực hiện thủ thuật này kịp thời thì sẽ xuất huyết nặng, có thể dẫn đến tử vong.

Do đó ngay sau khi phát hiện bệnh nhân có khối u ở gan phải bị vỡ kèm xuất huyết ổ bụng, các bác sĩ đã quyết định điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp TAE (can thiệp tắc mạch máu qua đường động mạch).

Các bác sĩ tiến hành can thiệp nội mạch dưới hướng dẫn của máy DSA (máy chụp mạch kỹ thuật số xóa nền). Tại đây, ê kíp phẫu thuật đã chọn lọc nhánh động mạch gan phải nuôi khối u, và thực hiện bơm tắc mạch máu xuất huyết bằng PVA.

Bác sĩ Long cho biết phương pháp TAE (transcatether artery embolization - can thiệp tắc mạch máu qua đường động mạch) là thủ thuật can thiệp tối thiểu dưới hướng dẫn của máy DSA, với mục đích chính là chụp và can thiệp mạch máu đang chảy với các vật liệu tắc mạch có thể là gelfoam, coils, PVA hoặc keo sinh học. Bệnh nhân được chọc kim shealth vào động mạch đùi, sau đó được chọn lọc vào mạch máu gây xuất huyết, và tại đây mạch máu được bơm tắc bằng những vật liệu nói trên.

Hồ Quang