Hai vợ chồng cãi vã nhau, chị B. giận chồng nên vào phòng ngủ đóng kín của. Khoảng 30 phút sau, nghe tiếng chuông điện thoại reo mà vợ không nghe máy nên anh H. phá cửa vào thì tá hỏa vợ đã treo cổ tự tử. Dù được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng chị B. đã tử vong.

Ngày 28-4, thông tin từ công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa có trường hợp một người phụ nữ treo cổ tự tử. Nạn nhân là chị Phạm Thị T.B (SN 1982) trú xóm 2, xã Cát Văn.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 25-4, anh Trần V.H. (SN 1982) đi làm xa về thăm nhà và có xảy ra mâu thuẫn với vợ mình là chị B. Trong lúc tức giận, anh H. có đánh chị B. mấy bạt tai.

Giận chồng, chị B. vào phòng ngủ đóng kín cửa. Khoảng 30 phút sau, nghe tiếng điện thoại của vợ liên tục kêu nhưng không có ai nghe máy nên anh H. vào xem thử. Lúc này, thấy cửa khóa, linh tính mách bảo, anh H. lập tức phá cửa xông vào thì tá hỏa thấy vợ đã treo cổ tự tử.

Giận chồng, chị B. đã treo cổ tự tử trong phòng ngủ (ảnh minh họa)

Dù được chồng cắt dây đưa đi cấp cứu nhưng chị B. đã tử vong. Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Chương có mặt cùng với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể của chị B. được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục.

Được biết, chị B. hiện đang là giáo viên của trung tâm dạy nghề còn anh H. làm công việc tự do và thường xuyên đi làm xa nhà. Hai vợ chồng anh H. đã có với nhau 1 người con đã 6 tuổi.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.