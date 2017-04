Dù không sở hữu những cặp đùi thon gọn nhưng những mỹ nữ này vẫn sở hữu những hình ảnh bikini "hút mắt".

Andrea là một trong những người mẫu tây rất được yêu thích tại thị trường thời trang trong nước. Chân dài sở hữu chiều cao 1m 72 cùng số đo ba vòng hấp dẫn.

Người đẹp có một nhược điểm trên cơ thể là đùi khá to, tuy nhiên điều đó không làm trở ngại khi cô diện các trang phục bikini.

An Tây vẫn thoải mái diện những thiết kế khoét sâu trễ nải nhờ vào cách tạo dáng cũng như nỗ lực tập luyện để có được thân hình cân đối.

Andrea ngày càng trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn bội phần.

Người đẹp thường xuyên xuất hiện trên sàn catwalk với vai trò vedette và là nàng thơ của rất nhiều nhà thiết kế danh tiếng.

Sau những lùm xùm liên quan đến chuyện tình cảm, Andrea ngày càng trưởng thành trong cuộc sống cũng như phong cách ăn mặc.

Một người mẫu khác cũng vòng đùi khá to là Lilly Nguyễn. Mặc dù áp dụng nhiều biện pháp tập luyện cũng như giảm cân, chân dài gốc Canada vẫn không cải thiện mấy được vóc dáng.

Người đẹp xuất thân từ cuộc thi The Face có chiều cao 1m73 cùng số đo ba vòng 86-62-93.

Trong các shoots hình, đa số Lilly đều xuất hiện với phần phía trên cơ thể. Chân dài gỡ gạc bằng biểu cảm khuôn mặt cũng như tư thế tạo dáng.

Mỹ nữ vẫn sexy vô bờ bến khi xuất hiện trong các bộ bikini trễ nải.

Hiện tại chân dài sinh năm 1993 đang bắt đầu lấn sân qua diễn xuất. Lilly Nguyễn luôn được đánh giá là chân dài tài năng trong showbiz Việt.

Cùng bước ra từ cuộc thi The Face mùa đầu tiên còn có Mai Ngô, cô nàng cá tính với hàng loạt phát ngôn gây sốc cũng có phần đùi khá to so với tỉ lệ cơ thể.

Có chiều cao 1m73 cùng số đo ba vòng cân đối, chân dài thường hay xuất hiện trong các trang phục bikini khoét sâu.

Mai Ngô rất biết cách tạo dáng để che đi nhược điểm cơ thể. Chân dài thường chọn các thế đứng để kéo dài đôi chân.

Sau hàng loạt giải thưởng đạt được trong và ngoài nước, Mai Ngô luôn là gương mặt ưa thích của các nhà thiết kế nổi tiếng.

Chân dài sinh năm 1995 còn thường xuyên xuất hiện trong các tạp chí thời trang và là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng.

Mai Ngô cũng thường xuyên tung ra các bộ hình bikini táo bạo đầy sexy.