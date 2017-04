Đang trên đường đi học về, 3 học sinh trường Tiểu học xã Nghi Văn không may bị phần ngọn một cây bạch đàn ngã trúng người khiến cả 3 em bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ việc.

Tối 7/4, thông tin từ công an xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận, 3 học sinh tiểu học trên đường đi học về bị cây bạch đàn ngã đè lên người, hiện cả 3 em đang phải cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h40 (ngày 7/4), 3 em học sinh gồm Trương Văn Nguyện (học sinh lớp 2A3), Trương Thị Thương (học sinh lớp 4A2) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (lớp 4A2) cùng học tại trường Tiểu học xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Thời điểm trên, 3 em đi học về, khi đi tới địa bàn xóm 7, xã Nghi Văn thì bất ngờ bị một ngọn cây bạch đàn đè lên người khiến cả 3 em bị thương. Trong đó, Nguyện và Thương (chị em ruột), bị thương nặng, Ngọc Anh bị thương nhẹ hơn.

Sự việc xảy ra, 3 em được người dân đưa đến Bệnh viện ĐK 115 Nghệ An cấp cứu. Nhận được tin báo, UBND xã, Công an xã Nghi Văn có mặt tại hiện trường đồng thời báo lên Công an huyện Nghi Lộc điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, cây bạch đàn do một người dân chặt đổ xuống đúng thời điểm các em đi học về.

Đến 22h (đêm 7/4), cả 3 em đã qua cơn nguy kịch. Hiện, em Ngọc Anh bị thương nhẹ hơn sau khi được cấp cứu đã trở về nhà. Riêng, hai em Nguyện và Thương bị nặng hơn đang được các bác sĩ Bệnh viện ĐK 115 Nghệ An cấp cứu, chữa trị.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Cảnh Huệ