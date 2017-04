Ông T. là bị hại cũng là luật sư nhận 100 triệu đồng của người nhà bị cáo, viết biên lai ghi là dịch vụ pháp lý.

Hôm nay (26-4), TAND tỉnh Bình Phước sẽ tuyên án vụ vợ chồng bị cáo Nguyễn Văn Thơ và Trần Thị Liên bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi quyết định nghị án kéo dài từ ngày 21-4.

Theo cáo trạng, bị cáo Thơ và Liên lập ra công ty chuyên kinh doanh chế biến nông sản. Năm 2013, bà S. (là mẹ Liên) thế chấp giấy đỏbảo đảm cho vợ chồng Liên vay ngân hàng 1,5 tỉ đồng. Do đến ngày trả nợ nhưng không có tiền nên hai bị cáo đến một công ty tài chính ở thị xã Đồng Xoài vay tiền. Nơi đây đồng ý cho vay với điều kiện có tài sản thế chấp nên bà S. đồng ý cho bị cáo mượn giấy đỏcủa thửa đất khác để thế chấp. Tháng 10-2014, công ty tài chính cho vợ chồng bị cáo vay 1,5 tỉ đồng trong 10 ngày với lãi suất 4,5 triệu đồng/ngày, trả trước tiền lãi là 60 triệu đồng. Hai bên làm thủ tục chuyển nhượng đất (không công chứng) của bà S. cho công ty để bảo đảm khoản vay. Sau đó bà S. thế chấp thửa đất này cho ngân hàng để hai bị cáo vay tiền trả cho công ty tài chính. Nhưng ngân hàng từ chối vì con rể khác của bà S. có khiếu nại.

Bị cáo Liên trong thời gian chờ tòa nghị án. Ảnh: HY

Cáo trạng cho rằng do không vay được tiền để trả công ty tài chính và lợi dụng việc giao nhận tiền không lập giấy tờ nên hai bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt, đến hạn trả tiền phía công ty yêu cầu trả nhưng chỉ hứa hẹn. Khi công ty tố cáo, công an tỉnh triệu tập nhiều lần, hai bị cáo cũng không đến. Tháng 7-2016, công an khởi tố hai bị cáo và bắt tạm giam. Sau đó Liên được tại ngoại và gửi đơn kêu oan, cho rằng vụ việc chỉ là vay mượn nhưng đã bị hình sự hóa...

Tại phiên xử, gia đình bị cáo Liên xuất trình một biên nhận dịch vụ pháp lý giá 100 triệu đồng. Họ cho rằng đây là số tiền họ phải đưa cho ông T. (người bị hại, giám đốc công ty tài chính, cũng là một luật sư) để ông này bảo lãnh, dàn xếp cho bị cáo Liên tại ngoại. Cụ thể, em dâu bị cáo Thơ khai ông T. chủ động liên hệ với gia đình nói muốn lo cho Liên ra phải đưa 100 triệu đồng. Sau đó chị vay mượn và đến tận văn phòng luật sư của ông T. giao tiền. Ông T. nhận tiền, viết biên lai ghi là tiền dịch vụ pháp lý và nói rõ đây chỉ là để bảo lãnh dàn xếp cho Liên tại ngoại. Tại tòa ông T. phủ nhận lời khai này, cho rằng đây là một dịch vụ pháp lý khác không liên quan đến vụ án nên không trả lời thêm.

Tại tòa, luật sư của hai bị cáo cho rằng thân chủ bị oan. Nhưng phần tranh luận đại diện VKSND tỉnh khẳng định việc truy tố là chính xác và đề nghị tòa phạt hai bị cáo 12-13 năm tù mỗi người...