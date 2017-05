Ông Chiến bị công an bắt lúc sức khỏe bình thường nhưng chỉ một ngày sau ông này phải nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não.

Ngày 10/5, bác sĩ Trần Đức Thuần, Khoa cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk) cho biết đơn vị tiếp nhận ông Vũ Văn Chiến (ngụ huyện Krông Búk) nhập viện trong tình trạng hôn mê, thể trạng suy yếu. Khi chụp CT, các bác sĩ phát hiện sọ bệnh nhân tụ nhiều máu.

"Chúng tôi chưa phát hiện các vết thương bầm tím nào trong người bệnh nhân ngoài vết sưng ở vùng dưới tai bên phải. Đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để mổ lấy máu tụ trong nội sọ của bệnh nhân", bác sĩ Thuần nói.

Ông Chiến điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Minh Quý.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Huế (vợ ông Chiến) cho biết sáng 9/5, hai cán bộ công an đến nhà đọc lệnh bắt giữ chồng bà với lý do cố ý gây thương tích. Một ngày sau, gia đình nhận được tin ông Chiến đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ trong tình trạng nguy kịch.

“Gia đình đến bệnh viện thì công an đã đưa chồng tôi lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Lúc chồng tôi lên công an thì sức khỏe tốt, vậy sao sau khi bị bắt giữ, lại nằm hôn mê, bất tỉnh”, bà Huế đặt câu hỏi.

Người phụ nữ này cho biết, cơ quan điều tra bắt giữ chồng bà bắt nguồn từ chuyện xảy ra cách đây gần một năm. Trước đó, gia đình có cho người hàng xóm mượn mặt bằng để buôn bán. Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, chồng bà và người hàng xóm có mâu thuẫn rồi xô xát với nhau.

Liên quan đến vụ việc, đại diện lãnh đạo Công an huyện huyện Krông Búk cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Vũ Văn Chiến để điều tra tội Cố ý gây thương tích.

“Chúng tôi đã có quyết định khởi tố bị can với ông Chiến nhưng người này không hợp tác với cơ quan điều tra. Do đó, chúng tôi đã thống nhất với VKS bắt tạm giam ông Chiến để điều tra", vị cán bộ nói.

Vị lãnh đạo khẳng định thời điểm bị bắt, ông Chiến sức khỏe hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu đau ốm.

"Do công an huyện không có nhà tạm giữ nên những người bị bắt được đơn vị đưa họ đến nhà tạm giữ tại Công an thị xã Buôn Hồ. Chúng tôi vẫn chưa nắm được vì sao ông Chiến lại bị chấn thương. Để làm rõ cần thời gian điều tra, xác minh”, đại diện Công an huyện Krông Búk nói.

Công an huyện Krông Búk, đơn vị bắt ông Chiến. Ảnh: Google Maps.

Tây Nguyên