Khi bị dừng xe kiểm tra hành chính, đối tượng Phong liên tục dùng lời lẽ nhục mạ, chửi bới đội CSGT đang làm nhiệm vụ. Sau đó đối tượng dùng tay đánh vào người một vị Đội phó.

Cảnh Phong thách thức CSGT Cát Lái

Ngày 9.4, Cơ quan CSĐT Công an quận 2 cho biết, đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nhan Hồng Phong (SN 1979, ngụ quận 5, TP.HCM) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo đó, vào chiều ngày 8.4, CSGT Cát Lái lập chốt kiểm tra phương tiện vi phạm trên đại lộ Mai Chí Thọ. Lúc này Phong điều khiển xe máy mang BS: 54B8 - 7076 hướng về hầm Thủ Thiêm.

Đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Cắt từ clip CSGT)

Chốt kiểm tra bắn tốc độ phát hiện Phong chạy xe với vận tốc 75km/h, trong khi đoạn đường này cho phép tối đa vận tốc 50km/h.

Tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra, Phong không có giấy chứng minh thư, bằng lái. CSGT yêu cầu Phong kiểm tra nồng độ cồn.

CSGT cho biết, lúc này Phong lớn tiếng chửi bới, nhục mạ các cán bộ đang làm nhiệm vụ, thách thức đánh nhau. Sau đó, Phong xông vào dùng tay đánh ba cái vào người trung tá Bùi Minh Phước, đội phó Đội CSGT Cát Lái.

Sự việc gây rối, chống đối của Phong bị các chiến sĩ, cán bộ CSGT Cát Lái ghi hình lại. Từ 15 giờ đến 16 giờ cùng ngày, Phong đứng bên đường chửi bới liên tục, sau đó mới chịu vào đo nồng độ cồn.

Kết quả hiện lên mức 0,565 mg/l, vượt quá cao so với mức giới hạn cho phép. Công an phường An Lợi Động cùng trật tự đô thị quận 2 tới hiện trường dẫn giải Phong về trụ sở để làm việc.

Hiện công an quận 2 đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của Phong.